Rośnie niezadowolenie wewnątrz PiS? Nie tylko ziobrystom nie podoba się uległość wobec UE. Woś: To nie jest tylko zdanie SP, ale także prominentnych polityków PiS

Budżet UE na lata 2021-2027 został przyjęty. Ziobryści, którzy chcieli twardego obstawania przy wecie, nie są zadowoleni. Wiceminister Michał Woś z Solidarnej Polski twierdzi, że rozgoryczeni są również niektórzy posłowie PiS.

– Trzeba zobaczyć też na sytuację, w jakiej się znajdujemy. Konkluzje jako zwykłe deklaracje polityczne skoro nie mają żadnego znaczenia, to znaczenie będzie miało postępowanie przed TSUE – mówił w Radiu Plus wiceminister Michał Woś z Solidarnej Polski.

Jeszcze zanim informacje o kompromisie zostały oficjalnie ogłoszone, w mediach zaczęły pojawiać się przecieki dotyczące reakcji Solidarnej Polski.

Według nich ziobryści albo odejdą z koalicją rządzącej, co równałoby się utracie większości, albo zażądają dymisji Mateusza Morawieckiego.

Woś twierdzi jednak, że nie tylko politycy Solidarnej Polski czują gorycz. Według wiceministra również pisowcy burzą się przeciw tej decyzji.

– My do tych instytucji [TSUE – red.] nie mamy za grosz zaufania, ale to nie jest zdanie tylko Solidarnej Polski, ale także wielu prominentnych polityków PiS, a już najbardziej największego eksperta pana Saryusza-Wolskiego – powiedział w radiu.

Zbigniew Ziobro zapowiedział już pilną naradę, podczas której politycy Solidarnej Polski uzgodnią, jak zareagować na decyzje rządu Mateusza Morawieckiego.

Źródło: Radio Plus, NCzas.com