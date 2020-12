Kto przejmie schedę po Kaczyńskim i będzie liderem Zjednoczonej Prawicy?

„Który polityk Pani/Pana zdaniem ma największe szanse na zostanie następcą Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy?” – takie pytanie usłyszeli respondenci SW Research, pracowania zrealizowała sondaż dla rp.pl.

Jarosław Kaczyński przewodzi Prawu i Sprawiedliwości nieprzerwanie od 18. stycznia 2003 roku.

De facto jest też niepisanym liderem całej Zjednoczonej Prawicy, w której skład poza jego partią wchodzą jeszcze Solidarna Polska i Porozumienie.

Wcześniej szefem PiS-u był brat Jarosława Lech Kaczyński. W tym momencie wiceprezesami partii rządzącej są Beata Szydło, Mariusz Kamiński, Antoni Macierewicz, Mariusz Błaszczak i Joachim Brudziński.

Uczestnicy sondażu SW Research zapytani o to kto mógłby zastąpić Jarosława Kaczyńskiego w roli lidera Zjednoczonej Prawicy – z pominięciem nie mających zdania na ten temat – najczęściej odpowiadali, że „nie ma takiego polityka”.

Takich odpowiedzi pojawiło się 23,4 procent.

Z tych, którzy wskazali konkretną osobę na zajęcie pozycji Kaczyńskiego, najczęściej twierdzili, że nowym liderem będzie premier Mateusz Morawiecki (15,2 proc.). 6,4 proc. uważa, że ster nad Zjednoczoną Prawicą przejmie Zbigniew Ziobro, szef Solidarnej Polski.

Z kolei po ponad 5 proc. wskazało na prezydenta Andrzeja Dudą lub Jarosława Gowina, lider Porozumienia. 4,3 proc. zaznaczyło opcję „inny polityk”, 4,2 proc. Joachim Brudziński, 3 proc. byłą premier Beatę Szydło.

Zdania w tej kwestii nie ma 33 proc. respondentów.

– Mateusza Morawieckiego jako następcę lidera Zjednoczonej Prawicy częściej widzą mężczyźni (18%) niż kobiety (13%). Obecnego premiera za następcę Jarosława Kaczyńskiego uważa 18% respondentów w wieku od 35 do 49 lat i co piąta osoba posiadająca wykształcenie zasadnicze zawodowe. Częściej niż pozostali respondenci na Mateusza Morawieckiego wskazywały osoby o dochodach poniżej 1000 zł (21%) oraz z miast liczących od 20 tys. do 99 tys. mieszkańców (18%) – skomentowała rezultat badań Klara Goss, Senior Project Manager w SW Research.

Sondaż został zrealizowany wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 8.12-9.12.2020 r. Analizowane były odpowiedzi 800 internautów, którzy ukończyli 18. rok życia.

Próba została wyselekcjonowana w sposób losowo-kwotowy.

Źródło: rp.pl