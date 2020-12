We Francji prace nad wydłużeniem czasu aborcji. Klauzula sumienia się jednak broni

Przepisy o przedłużeniu „prawnego terminu aborcji” znalazły się w CCNE (Krajowa Konsultacyjna Komisja ds. Etyki). Ta projekt skrytykowała, ale… nie odrzuciła. Komisja etyki poczyniła jednak ważne zastrzeżenie.

Chodzi o to, że projekt zawiera usunięcie tzw. „klauzuli sumienia” dla lekarzy i położnych. Miał to być duży krok na drodze „postępu”. W tym punkcie zgody komisji jednak nie było.

Projekt ustawy o „wzmocnieniu prawa do aborcji” trafi teraz 20 stycznia do Senatu. Przewiduje przede wszystkim wydłużenie legalności zabicia nienarodzonego dziecka z 12 do 14 tygodni.

Uzasadnieniem dla tej zmiany przepisów była… pandemia koronawirusa. Postępowi politycy uznali, że pandemia i obostrzenia utrudniają kobietom dostęp do klinik i ginekologów, którzy zajmują się tym procederem. Rozwiązaniem był krytykowany nawet przez ginekologów-aborcjonistów (ze względu na trudniejsze zabiegi) pomysł wydłużenia czasu na aborcję.

CCNE stanął na stanowisku, że dwa tygodnie więcej na zabicie nienarodzonego dziecka nie robi żadnej różnicy. Komitet uważa, że ​​„istnieje niewielka lub żadna różnica ryzyka”. Dlatego ​​nie miała „żadnych zastrzeżeń etycznych”, co do przedłużenia okresu dostępu do aborcji o dwa tygodnie. To skutek banalizacji aborcji nad Sekwaną.

Owi „etycy” sprzeciwili się jednak wprowadzonemu do ustawy przepisowi o skreśleniu klauzuli sumienia dla lekarzy przy aborcji. Tutaj stwierdzili, że „wykonywanie aborcji nie może być uważane za zwykłą czynność medyczną”, ale ze względu na jej „wyjątkowy charakter”, apelują o utrzymanie tej klauzuli dla lekarzy i położnych.

Do CCNE jako organu doradczego zwrócił się na początku października minister zdrowia, już po tym jak parlament przyjął projekt ustawy o „wzmocnieniu dostępu do aborcji”. Sprawa wywołała duże kontrowersje, a rząd nie był do końca zadowolony z radykalnej wersji projektu przedstawionego przez grupę Ekologia Demokracja Solidarność.

10 października Związek Lekarzy ze swej strony wyraził sprzeciw wobec tekstu, który znosił dla nich klauzulę sumienia. Krytykował też wydłużenie ustawowych okresów dostępu do aborcji z 12 do 14 tygodni.

Le #CCNE considère qu’il n’y a pas d’objection éthique à allonger le délai d’accès à l’#IVG de 2 semaines (de 12 à 14 semaines)

✅ Dans la continuité de la loi votée par l’@AssembleeNat cette année

✅ Encore des progrès à faire : prévention, contraception et accessibilité ! pic.twitter.com/2G5t4Vx3GF — Anne-France Brunet #FranceRelance (@AFBrunet_4403) December 11, 2020

Źródło: Le Figaro