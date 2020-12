Zamach we Francji. Islamista zaatakował policjantów nożami

Policjanci francuscy obezwładnili i zatrzymali terrorystę islamskiego, który zaatakował ich nożem. 20-letni islamista przeszedł proces resocjalizacji i „deradykalizacji”.

Policjanci zostali wezwani do domu seniora we francuskim Bollène po tym, jak 20-letni Youssouf H. próbował się do niego włamać.

Przestępcę wystraszył jeden z mieszkańców, który miał strzelbę śrutową. Kiedy Youssouf H uciekał, natknął się na przybyłych policjantów.

Wtedy wyciągając noże zaatakował ich krzycząc: Allah akbar” „Śmierć gliniarzom”.

Policjanci miel na sobie kamizelki kuloodporne i to ich uratowało. Jeden z nich odniósł niegroźne rany, ale funkcjonariuszom udało się obezwładnić napastnika za pomocą paralizatora i zatrzymać go.

Terrorystą okazał się 20-letni Youssouf H, który wcześniej przechodził program resocjalizacji i deradykalizacji, któremu poddawani są islamistyczni ekstremiści.

Krajowa Prokuratura ds. Zwalczania Terroryzmu podała, iż jego brat walczył w Syrii po stronie ISIS. Po powrocie do Francji został aresztowany i skazany na 7 lat więzienia.

To kolejny w tym roku przypadek ataku nożem we Francji przez islamistycznego terrorystę. Do najtragiczniejszego zdarzenia doszło w Romans-sur-Isère. Tam pochodzący z Sudanu islamski terrorysta zamordował 2 osoby, a 7 ranił atakując przypadkowych klientów w sklepie.

Pod koniec października imigrant z Czeczenii zamordował przed szkołą nauczyciela i obciął mu głowę za to, iż ten na lekcji poświęconej wolności słowa pokazał karykatury Mahometa.