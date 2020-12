Bezprecedensowy wzrost depresji. „Cztery razy więcej dzieci i nastolatków z problemami psychicznymi”

Skutki lockdownu? Między innymi gigantyczny wzrost problemów psychicznych dzieci i młodzieży, wzrost liczby osób dotkniętych depresją, a także myślami samobójczymi.

W badaniu Uniwersytetu Cambridge wzięło udział 168 dzieci w wieku 7 do 12 lat. To badanie pokazuje znaczący wzrost depresji wśród dzieci. Wcześniejsze badanie pokazywało znaczący wzrost liczby młodych dorosłych w wieku 18-24 lat, z myślami samobójczymi.

Bezprecedensowy wzrost.

– W Wielkiej Brytanii objawy depresji u dzieci znacznie wzrosły w porównaniu z okresem przed lockdownem – napisano we wnioskach z badania. – Skala tego zjawiska ma bezpośrednie znaczenie dla kontynuacji różnych elementów polityki obostrzeń, takich jak całkowite lub częściowe zamknięcie szkół.

Naukowcy podkreślili, że wyniki badań pokazują, iż przy okazji wprowadzanego lockdownu trzeba brać pod uwagę kwestie wpływu zamknięcia na zdrowie psychiczne.

Na problemy z depresją wśród dzieci i młodzieży zwraca uwagę także Ralph Buonopane, dyrektor programu zdrowia psychicznego w Franciscan Hospital for Children w Bostonie.

– Wczesną jesienią w wielu szpitalach w Massachusetts obserwowano około cztery razy więcej dzieci i nastolatków z problemami psychicznymi tygodniowo niż zwykle – powiedział. – Byłem dyrektorem tego programu od 21 lat i pracowałem w psychiatrii dziecięcej od lat 80. XX wieku i jest to bezprecedensowe.

Myśli samobójcze młodych ludzi

Z kolei badania naukowców z Harvardu pokazują, że „prawie połowa młodych osób w wieku 18-24 lata wykazuje objawy depresji, a dla wielu jest to ciężka depresja”. Głównym powodem jest lockdown.

Naukowcy z uniwersytetu Harvard przeprowadzili osiem dużych badań we wszystkich stanach USA od kwietnia do października. We wnioskach stwierdzili, że młode osoby (18-24 lata) coraz częściej mają myśli samobójcze.

W całej populacji dorosłych Stanów Zjednoczonych częstość występowania myśli samobójczych wynosi zazwyczaj około 3,4 procent. Wyniki badania pokazują, że ​​w październiku aż 36,9 procent młodych dorosłych miało myśli samobójcze.

Podobne wnioski płyną z badań CDC, które ustaliło, że co czwarta młoda osoba w wieku 18–24 lat rozważała samobójstwo w poprzednim miesiącu. Główną podawaną przyczyną jest lockdown i/lub jego konsekwencje.

Źródło: libertea.pl