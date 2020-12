Najnowszy sondaż partyjny. Zaskakujący wynik Konfederacji

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, pierwsze miejsce, po raz kolejny, zajęłoby PiS z poparciem 34 proc.; na drugim miejscu uplasowałaby się KO – 23,4 proc.; czołówkę zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni z poparciem 14,4 proc. – wynika z sondażu IBRiS dla WP.

Gdyby wybory parlamentarne odbyły się w niedzielę, do urn poszłoby 49,2 proc. uprawnionych do głosowania – wynika z najnowszego sondażu IBRiS dla Wirtualnej Polski.

„Zdecydowaną chęć udziału w wyborach wyraziło 38,2 proc. badanych, zaś 11 proc. wybrało odpowiedź „raczej tak” – czytamy w niedzielę na stronie wp.pl.

W głosowaniu nie wzięłoby udziału 44,8 proc. respondentów, z czego 25,8 proc. odmawia udziału w wyborach w sposób zdecydowany. Badanych, którzy odpowiedzieli „nie wiem”, było 6,1 proc.

Na podium sondażu IBRiS dla WP po raz kolejny znalazło się Prawo i Sprawiedliwość.

„Po szczycie unijnym w Brukseli partia scementowała poparcie – i obecnie wynosi ono 34 proc. (to wzrost o 1,3 pp. od poprzedniego badania). Drugie miejsce przypadło Koalicji Obywatelskiej – 23,4 proc. – to niewielki wzrost (o 1 pp.) w stosunku do wyników formacji sprzed dwóch tygodni” – czytamy.

Czołówkę zamyka Polska 2050 Szymona Hołowni. Ugrupowanie cieszą się zaufaniem 14,4 proc. respondentów (miesiąc temu formacja liczyć mogła na 13,1 proc., żeby dwa tygodnie później spaść do poziomu 12,6 proc.).

„Drobne wahania dotknęły Lewicę. Przed miesiącem partia mogła liczyć na 8,4 proc. głosów, żeby dwa tygodnie później przekroczyć barierę dwucyfrową dochodząc do poziomu 10,1 proc. Teraz jednak znów notuje minimalny spadek – i otrzymuje 9,7 proc.” – napisano.

Stabilny wzrost notuje Polskie Stronnictwo Ludowe – Ludowcy mogą liczyć na 6,2 proc. głosów (wcześniej to odpowiednio: 5 proc. i 5,8 proc.).

Kolejny raz pod progiem znalazła się Konfederacja. Koalicja partii prawicowo-narodowo-wolnościowych uzyskała 4 proc. i nie uzyskałaby ani jednego miejsca przy Wiejskiej. W poprzednim sondażu IBRiS dla WP Konfederacja zdobyła 5,4 proc.

Badanie przeprowadzono 11 i 12 grudnia 2020 roku metodą telefonicznych standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI), na próbie 1100 respondentów. Błąd oszacowania wyniósł 3 proc. (PAP)