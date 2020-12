Niemcy znoszą zakaz deportowania do Syrii. Zdecydowała sprawa imigranta-mordercy?

Niemiecki rząd znosi zakaz deportowania do Syrii. Od 2021 imigranci z Syrii, którzy są przestępcami lub zagrażają porządkowi w Niemczech będą odsyłani do swojego kraju.

Spór o zniesienie zakazu deportacji do Syrii trwał w niemieckich władzach od wielu miesięcy. Zwolennikiem ostatecznego zniesienia był m.in. minister spraw wewnętrznych Horst Seehofer. Politycy SPD i na szczeblu federalnym i landów domagali się przedłużenia zakazu deportacji do Syrii o co najmniej pół roku. Argumentowali, że w Syrii jest wciąż niepewna sytuacja humanitarna i w zakresie bezpieczeństwa Moratorium na deportacje do Syrii obowiązuje od 8 lat.

Być może decydująca okazała się sprawa imigranta z Syrii, który został aresztowany w Dreźnie. 20-latek zamordował jedną osobę, a jedna ranił. Władze odmówiły mu wcześniej prawa azylu, ale tolerowano jego pobyt. Nie otrzymał więc statusu uchodźcy, ale tez nie można było go deportować. Syryjczyk znajdował się jednak na liście „obserwacyjnej” jako osoba mająca powiązania z islamistycznymi radykałami z przeszłością kryminalną.

O ostatecznym zniesieniu zakazu poinformował wiceminister spraw wewnętrznych Hans-Georg Engelke, który zastępuje przebywającego na kwarantannie szefa resortu Seehofera. Engleke powiedział, iż w Niemczech przebywa około 90 Syryjczyków podejrzewanych o związki z islamistycznym terroryzmem.

Podtrzymywana przez państwa Zachodu wojna domowa w Syrii była jedną z przyczyn wielkiej fali imigracji z Bliskiego Wschodu. W 2015 roku kanclerz Merkel otworzyła granice co spowodowało napływ do Niemiec ponad miliona imigrantów. Większość stanowili młodzi mężczyźni, którzy mieli dość pieniędzy i energii, by odbyć podróż z Syrii, czy z Turcji przez połowę Europy.