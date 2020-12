Po NCzasTV i Tomaszu Sommerze, czas na Media Narodowe. Tak YouTube dusi prawicę

Internetowy serwis You Tube zablokował możliwość zarabiania kanałowi Media Narodowe. Oficjalnym powodem są „szkodliwe treści” – podał w sobotę portal medianarodowe.com. Podobny los niedawno spotkał kanały youtubowe naszej redakcji.

YouTube zdjął Mediom Narodowym monetyzację – bo jak tłumaczy platforma Google – poruszane treści „skupiają się na kwestiach kontrowersyjnych i są szkodliwe dla widzów”.

Jak się okazuję właściciele kanału nie dostali żadnych precyzyjnych informacji na ten temat. Nie został im też podany żaden konkrety film jako ten „szkodliwy”.

„To wszystko przypomina słynną scenę z filmu Barei: ‚Nie mamy pańskiego płaszcza i co nam pan zrobi?” – kwitują swoja sytuację przedstawiciele MN.

Co więcej YT oczekuje, że MN wprowadzą „zmiany na swoim kanale na podstawie naszej (tj. You Tube – red.) opinii”.

To, że YouTube i inni internetowi giganci zza oceanu cenzurują debatę w Polsce to nie pierwszyzna.

Oczywiści to co stało się z kanałem MN to nie żaden precedens. Portal należący do koncernu Google odebrał możliwość zarabiania pieniędzy kanałowi wRealu24.

Ofiarami ataku na prawicowe media stały się też dwa kanały redakcji „Najwyższego CZASu!”. Kilka tygodni temu zablokowano możliwość zarabiania na kanałach NCzasTV oraz Tomasz Sommer.

Oba ww. nasze kanały miały w sumie ponad 120 tysięcy subskrybentów i pozwalały nam na produkcję kolejnych programów. Na szybko powstał kanał Tomasz Sommer EXTRA, który jednak na razie osiągnął 10 proc. tego co zablokowane.

W tej sytuacji media prawicowe, które same na siebie zarabiają i nie korzystają z rządowego wsparcia czyli nie przykładają ręki do rozkradania pieniędzy podatników, muszą liczyć na prywatną hojność swoich widzów. My również apelujemy do Państwa o wsparcie.

Jeśli ktoś zechce przelać pieniądze na naszą działalność, zapraszamy na stronę Fundacji Najwyższy CZAS!, która pomaga nam w produkcji materiałów video.

Z góry dziękujemy!