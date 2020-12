Polska z brązowym medalem mistrzostw świata w lotach narciarskich

Biorąc pod uwagę wyniki poszczególnych zawodników z indywidualnego konkursu, było niemal jasne, że podium pomiędzy siebie rozdysponują Polska, Niemcy i Norwegia. Tak też się stało.

Polscy skoczkowie na półmetku zajmowali trzecie miejsce i na takim ukończyli końcową rywalizację. Do Norwegów i Niemców stracili sporo, ale równie dużą przewagę mieli nad czwartą Słowenią.

Niespodziewanie wygrali Norwegowie. Wspaniały skok w ostatniej serii oddał Halvor Egner Granerud, a kończący konkurs Karl Geiger skoczył za krótko i prowadzący niemal przez cały konkurs Niemcy na ostatniej prostej stracili mistrzostwo.

W polskiej drużynie świetnie skakali Piotr Żyła i Andrzej Stękała. Nieco gorzej Kamil Stoch i Dawid Kubacki.

Polacy po raz drugi w historii stanęli na podium mistrzostw świata w lotach narciarskich. Dwa lata temu również wywalczyli brązowy medal.

Mistrzostwa odbywały się w słoweńskiej Planicy.

All set for an exciting competition in #Planica!#skijumping #skiflying #FISskijumping pic.twitter.com/joWJnMYDnJ

— FIS Ski Jumping (@FISskijumping) December 12, 2020