Popisy anarchistów od Margota. Skłot Syrena chwali się rzucaniem balonami z wodą w policjantów [WIDEO]

Skłot Syrena zamieścił na swoim Facebooku skandaliczne nagranie. Widać na nim, jak anarchiści zrzucają na stojących na ulicy policjantów balony z wodą. Nagranie udostępnił z dumą także Michał Sz. pseudonim Margot.

„Fejsik uznał że naruszamy standardy, przywracamy posta 🙃 i nadal zbieramy na baloniki 🎈🤡” – napisali anarchiści z mieszczącego się przy ul. Wilczej w Warszawie squatu.

„Przedwczoraj w trakcie pałowania i zatrzymywania osób biorących udział w solidemie pod komendą na wilczej policja próbowała obstawiać nasz dom. Nie ma dla policji miejsca pod wolnościową przestrzenią i nie będzie nam blokować wejścia do chaty! Od teraz za każdym razem jak będą się pojawiać to będą odpowiednio witani 🎈Dzięki Wam za to, że jesteście na ulicach i wspieracie osoby zatrzymywane. Jasny przekaz prosto z serca – każdy policjant to wiadomo kto 🖤” – czytamy.

Przy okazji anarchiści załączyli link do zbiórki na „Fundusz Demonstracyjny”. Do tej pory uzbierali ponad 11 tys. zł.

„Gdy policję masz pod domem witaj wodą lub betonem” – dodał Margot na swoim Instagramie, zamieszczając nagranie z Wilczej.

Na krótkim wideo widać, jak na stojących na ul. Wilczej policjantów spadają balony z wodą.

Wcześniej mieszkańcy squatu zaatakowali na ul. Wilczej także furgonetkę Fundacji Pro-Prawo do Życia. Na tej akcji wybił się Michał Sz., zatrzymany później za chuligańskie wybryki.

Źródła: Facebook/Instagram/nczas.com