Sośnierz senior uderza w ministra zdrowia: Niedzielski był odpowiedzialny za rozwalenie całego systemu POZ!

Andrzej Sośnierz udzielił wywiadu, w którym nie zostawił suchej nitki na rządzie. Czy PiS zmusi Jarosława Gowina do wyrzucenia posła z Porozumienia?

Poseł klubu PiS Andrzej Sośnierz udzielił wywiadu portalowi Tomasza Lisa. W rozmowie były szef NFZ nie krył zniesmaczenia działaniem rządu PiS na czele z ministrem zdrowia.

Ojciec Dobromira Sośnierza przyznał, że w PiS trzeszczy. – To już nie jest żadną tajemnicą. Moje – odrębne stanowisko – mniej więcej od ponad roku pokazuje, że w koalicji są pewne napięcia, różnorodność poglądów. Teraz – przy okazji zapalnych tematów – ona się ujawniła. Koalicja nie jest jednością, to nie jest Zjednoczona Partia Robotnicza, w związku z tym są różne grupy, które mają własne interesy, poglądy. I naturalnym jest, że te poglądy w sytuacjach kontrowersyjnych się ujawniają – przyznał.

Niemniej, zdaniem Sośnierza seniora obecnie stan napięcia nie jest jeszcze tak duży, aby spowodować przedterminowe wybory. „Osobiście ubolewam, że większości polityków przyświeca najczęściej konformizm. Po obydwu stronach sceny politycznej Nikodemów Dyzmów to my mamy teraz bez liku. Politycy przede wszystkim specjalizują się w tym, żeby potakiwać” wskazał.

Lekarz stwierdził, że ma już dość politycznego „gęgania” dlatego mówi jak jest naprawdę. Nie krył zażenowania karierowiczami, którzy nic nie potrafią, a jedyne co mają w CV to bycie ministrem.

Pytany o to czy zamierza opuścić „Zjednoczoną Prawicę” Sośnierz stwierdził, że na razie trwa tam gdzie jest. „Ale nie oznacza to, że tak będzie przez lata” – dodał.

Najbardziej oberwało się w wywiadzie nowemu ministrowi zdrowia. – Minister Adam Niedzielski był odpowiedzialny za rozwalenie całego systemu POZ w czasie, gdy był prezesem NFZ. Był odpowiedzialny za to, że podstawowa opieka zdrowotna działała chaotycznie. I to minister Niedzielski jest autorem tego, co teraz naprawia. On stara się to uspokoić, ale to nie wystarczy. Zresztą widać, że jedynym narzędziem, na którym się zna, są pieniądze. Rozdaje je na prawo i lewo – stwierdził poseł.

