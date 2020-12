We Francji rozbito skrajnie lewicową grupę terrorystyczną. „Pierwsza taka akcja od 10 lat”

Policja zatrzymała we Francji sześciu mężczyzn i jedną kobietę. Wszyscy są w wieku od 30 do 36 lat. Zarzuca się im przygotowania do zamachu.

Dziewięć osób zostało aresztowanych 8 grudnia 2020 r. w Tuluzie (Haute-Garonne), Cubjac (Dordogne), Vitry-sur-Seine (Val-de-Marne) i Rennes (Ile-et-Vilaine). Zarzuty postawiono siedmiu z nich, dwie osoby zwolniono. To pierwsza taka akcja wymierzona w lewacki terroryzm od ponad 10 lat.

Czyli od czasu, kiedy w 2008 r., zatrzymano Juliena Coupata i 9 innych osób za sabotaż na linii szybkich pociągów TGV. Byli to działacze ruchu anarcho-autonomistów marksistowskich.

Teraz okazuje się, że lewacki terroryzm jest nadal groźny. Siedmiu członkom grupy postawiono zrzuty uczestnictwa w przestępczej grupie terrorystycznej. Pięciu otrzymało sankcje i pozostanie w areszcie, dwóch pod nadzorem sądowym.

Według informacji France Info jeden z podejrzanych, Florian D., jest uważany za „przywódcę” grupy. To anarchista i autonomista. Przez 9 miesięcy walczył u boku Kurdów w Rożawie w północno-wschodniej Syrii. Kurdyjskie organizacje bardzo często propagują skrajnie lewicowe ideologie, nawiązujące do różnych odmian komunizmu

Florian D., od powrotu w styczniu 2018 roku z Bliskiego Wschodu znalazł się pod obserwacją Generalnej Dyrekcji Bezpieczeństwa Wewnętrznego (DGSI). Według informacji przekazanych przez France Televisions, prokuraturę zaniepokoiły eksperymenty z materiałami wybuchowymi, które członkowie tego komanda przeprowadzali na terenach rolnych w środkowej Francji.

W ciężarówce mężczyzny policja znalazła materiały do produkcji ładunku wybuchowego, „obrzyna”, pistolet maszynowy, karabin, nóż i amunicję. W sumie 15 sztuk broni. Do końca nie wiadomo jaki akt terroru grupa przygotowywała we Francji. Podaje się tylko, że chodziło o zamach, który miał „zdestabilizować instytucje państwa i demokrację ”. Osoby te były obserwowane przez służby wywiadowcze od kilku miesięcy. Śledztwo wszczęto w kwietniu tego roku.

Chaque jour les femmes et les hommes de la direction générale de la sécurité intérieure protègent la République contre ceux qui veulent la détruire. Merci une nouvelle fois pour leur action contre ces activistes violents de l’ultragauche. https://t.co/ZEOS2L0EEy — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) December 11, 2020

Źródło: France Info/ AFP