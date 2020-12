Ziemkiewicz: Zastanów się i może wybierz coś innego

– Jeżeli ktoś chce być dziennikarzem i pyta mnie o radę, to pierwsza, podstawowa brzmi: zastanów się jeszcze nad tym i może wybierz coś innego – mówi Rafał Ziemkiewicz, znany publicysta, komentator polityczny i ekonomiczny oraz pisarz, w wypowiedzi dla platformy edukacyjnej Akademia Zarządzania i Rozwoju (azir.edu.pl).

O specyfice zawodu nauczyciela akademickiego opowiada Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie, natomiast Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji, zachęca zainteresowanych karierą w tej branży do podejmowania studiów inżynierskich.

Na platformie edukacyjnej azir.edu.pl regularnie zamieszczane są nowe filmy z wypowiedziami ludzi sukcesu: znanych menedżerów, przedstawicieli nauki i sztuki. Opowiadają oni o swoich studiach, radzą, jaki kierunek wybrać i jak rozpocząć biznes, a także dzielą się refleksjami dotyczącymi swojej kariery.

Rafał Ziemkiewicz ostrzega, że dziennikarstwo to zawód o ogromnych kosztach własnych i bardzo wąskim marginesie sukcesu. Dodaje także, że w tym zawodzie warto działać w zgodzie z własnym sumieniem. – Dziennikarz, tak samo jak pisarz, wszystko, co ma, to swoje nazwisko – zaznacza w wypowiedzi dla Akademii Zarządzania i Rozwoju.

Według Ziemkiewicza, najważniejsza w zawodzie dziennikarza jest szeroka wiedza i background, a nie same umiejętności fachowe. Jak wyjaśnia, lepszym rozwiązaniem może być ukończenie innych studiów niż dziennikarskie, a później praktyczna nauka zawodu.

– Gdybym dzisiaj miał taką decyzję podejmować, to raczej bym właśnie szukał wykształcenia możliwie szerokiego ogólnego, z zamiarem doprecyzowania go potem, w zależności od tego, w jakiej dziedzinie będę się najlepiej czuł – podsumowuje absolwent Wydziału Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Jakich jeszcze rad udziela kandydatom na dziennikarzy? Warto posłuchać całej wypowiedzi Rafała Ziemkiewicza dla AZiR: https://azir.edu.pl/wyklad/najwazniejsza-w-zawodzie-dziennikarza-jest-szeroka-wiedza/

O tym, jaki powinien być nauczyciel akademicki, opowiada na platformie AZiR Monika Madej, rektor Wyższej Szkoły Ekologii i Zarządzania w Warszawie. – Przede wszystkim musi być ciekawy świata, ciekawy różnych rzeczy, ciekawy ludzi. Musi lubić ludzi, zwłaszcza kontakt z młodzieżą – zaznacza.

Jak wyjaśnia, wykładanie na uczelni wiąże się nie tylko z byciem naukowcem w danej dyscyplinie, ale także z nieustannym uczeniem się, jak zarządzać i jak pracować z ludźmi. – Trzeba po prostu lubić tę pracę. Myślę, że to jest najważniejsze – dodaje.

Według Moniki Madej, postrzeganie nauczycieli akademickich jako osób, którym „nie wyszło w życiu”, zmienia się obecnie na ich korzyść. Wyjaśnia przy tym, że wielu nauczycieli akademickich, także w WSEiZ, łączy pracę naukową i dydaktyczną z pracą w innym zawodzie. Więcej na ten temat w wykładzie dla AZiR

Do studiów inżynierskich i pracy w branży telekomunikacyjnej zachęca natomiast Piotr Muszyński, doradca Prezydenta Pracodawców RP ds. telekomunikacji.

– Branża telekomunikacyjna zawsze będzie oparta na infrastrukturze, a infrastruktura to przede wszystkim ogromna wiedza inżynierska, oparta na fizyce. To wiedza, która tak właściwie się nie deprecjonuje, ponieważ cykl życia technologii w branży telekomunikacyjnej to dziesiątki lat – tłumaczy.

Dodaje także, że chociaż technologie nieustannie ewoluują, wiedza inżynierska pozwala całkowicie zrozumieć zachodzące zmiany.

Jak podkreśla, menedżerowie branży telekomunikacyjnej to w większości absolwenci kierunków inżynierskich. Dlatego zainteresowanym karierą w tej branży radzi podjąć studia na politechnice.

– Politechnika zawsze będzie fundamentem kreującym najsilniejszy element wiedzy i kompetencji – zaznacza. Jak zdefiniować branżę telekomunikacyjną i czy jest to branża rozwojowa? Tego można się dowiedzieć z miniwykładu Piotra Muszyńskiego dla AZiR.

