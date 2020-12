Dramatyczny bilans zgonów w Polsce. „Najtragiczniejszy miesiąc od II Wojny Światowej”

W ubiegłym miesiącu z powodów innych niż zakażenie koronawirusem zmarło niemal 70 proc. więcej osób niż w listopadzie 2019 r. Przyczyną wzrostu liczby tych zgonów jest m.in. ograniczona dostępność do leczenia – pisze poniedziałkowy „DGP”.

Z danych NFZ, o które poprosił „DGP”, wynika wyraźnie, że dostęp do leczenia chorób, które najczęściej przyczyniają się do śmierci, pogorszył się wraz z pandemią.

„Chodzi o kardiologię, onkologię i choroby płuc. I choć były momenty, kiedy leczenie wracało do poziomu z poprzedniego roku, to bilans od marca do października jest zdecydowanie ujemny” – pisze gazeta.

Jak czytamy, specjaliści odnotowali pół miliona mniej wizyt kardiologicznych, przestała też działać kompleksowa opieka kardiologiczna, która obniżała śmiertelność nawet o 20 proc.

„Ośrodek, z którym współpracowaliśmy, został zamieniony w szpital covidowy. Musieliśmy w związku z tym zawiesić współpracę, a co za tym idzie – program leczenia kardiologicznego” – powiedział „DGP” lekarz ze szpitala klinicznego w stolicy.

Medycy mówią wprost: doszło do sytuacji, w której na porządku dziennym są zawały „przechodzone”. Pacjenci odczuwający ból w klatce piersiowej nie zgłaszają się bowiem do szpitali – pisze dziennik.

Gazeta zwraca również uwagę, że jeszcze gorzej jest z leczeniem chorób płuc w warunkach szpitalnych. Liczba udzielonych świadczeń przez ostatnie osiem miesięcy spadła o niemal 40 proc.

Jednym z powodów jest to, że oddziały przeznaczono dla pacjentów z koronawirusem, u których problemy z oddychaniem to jedno z najczęstszych powikłań.

Nawet w onkologii, którą starano się oszczędzić, liczba wykrywanych przypadków podczas pandemii znacznie się zmniejszyła w porównaniu z rokiem poprzednim. Utrudniony dostęp do POZ sprawia, że lekarze rodzinni wychwytują o jedną trzecią mniej pacjentów z rakiem.

„Dzwonkiem alarmowym jest sytuacja w psychiatrii. Spadła liczba przyjęć w szpitalach, co jest związane m.in. z zamknięciem wielu oddziałów z powodu ujawnionych ognisk koronawirusa. Tymczasem zapotrzebowanie na leczenie nie zmalało, czego dowodem jest szybująca w górę liczba wizyt u specjalistów. Tylko w październiku psychiatrzy oferujący usługi w publicznym systemie odnotowali 100 tys. więcej wizyt niż rok temu” – czytamy.

Zmiany w 2021 roku?

Jak jednak podkreśla dziennik, resort zdrowia dostrzega problem. Bierze pod uwagę oddzielenie od stycznia pacjentów covidowych i niecovidowych. Wszystko po to, by część placówek mogła zacząć przyjmować chorych na pełnych obrotach.

Z danych GUS i USC wynika, że w listopadzie 2020 roku odnotowano 64,2 tys. zgonów. „To x2 więcej jak przez ostatnie 20 lat w tym miesiącu. To najtragiczniejszy miesiąc od II WŚ” – napisał Rafał Mundry.

Są już wstępne dane z Listopada. Odnotowano 64,2 tys. zgonów.

To x2 więcej jak przez ostatnie 20 lat w tym miesiącu.

Oczywiście, wykres wrzucony rano był jak najbardziej poprawny. Tylko excel po lewej sam zwiększył skalę do 480 tys. by się cały słupek zmieścił.

