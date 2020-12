Do Międzynarodowego Trybunału Karnego (MTK) w Hadze wpłynęło oskarżenie przeciwko szefowi WHO. Tedros Adhanom Ghebreyesus miał kierować etiopskimi siłami bezpieczeństwa dokonującymi zbrodni w kraju.

Doniesienie złożył amerykański ekonomista David Steinman, który oskarża, że Ghebreyesus był jedną z trzech osób, które do roku 2015 kontrolowały etiopskie służby, które dokonywały zbrodni w kraju. Obecny szef WHO w latach 2005-2012 był ministrem zdrowia, a od 2012 do 2016 ministrem spraw zagranicznych Etiopii. Wtedy służby kontrolowane przez komunistów z Tigrajskiego Ludowego Front Wyzwolenia (TPLF), który wchodził w skład rządzącej koalicji, terroryzowały plemiona Amhara, Konso, Oromo i Somalii. Front został uznany przez Amerykanów za organizację terrorystyczną.

David Steinman, który był w ubiegłym roku kandydatem do Nagrody Nobla pisze w oskarżeniu, że Ghebreyesus „nadzorował zabijanie i torturowanie fizyczne i psychiczne” członków tych plemion, zastraszał kandydatów i członków opozycji, „doprowadzał do ich aresztowania i długotrwałego przetrzymywania”. Steinman w oskarżeniu do Trybunału pisze, iż obecny szef WHO „był kluczowym decydentem w odniesieniu do działań służb bezpieczeństwa, które obejmowały zabijanie, arbitralne przetrzymywanie i torturowanie Etiopczyków” – podaje „Times”.

Skarga do prokuratorów MTK pojawiła się po tym, jak generał Berhanu Jula, szef sztabu armii Etiopii, wezwał w zeszłym miesiącu przywódcę WHO do rezygnacji. Oskarżył go o próbę zdobycia broni dla bojówek w prowincji Tigraj, gdzie armia etiopska walczy z lokalnymi rebeliantami.

Niezależnie od tego etiopski komunista Tedros Adhanom Ghebreyesus oskarżany jest o to, że uczynił z organizacji przybudówkę chińskiego reżimu. WHO ukrywało prawdę o koronawirusie i bagatelizowało działania Chin, które pozwoliły na rozszerzenie się zarazy.