Mentzen MASAKRUJE lewaka Szejnę. „Co za bzdury pan tutaj mówi” [WIDEO]

Internautom aż przypomniały się masakry, których na nieświadomych złożoności tego świata lewakach dokonywał Janusz Korwin-Mikke. Sławomir Mentzen wypunktował w Polsat News najpierw socjalistów z PiS-u, później socjalistę z Lewicy.

Sławomir Mentzen był w miniony weekend gościem programu „Debata Tygodnia”, gdzie poruszanymi tematami było między innymi brak weta w sprawie unijnego budżetu ze strony Polski, a także szczepionka na koronawirusa.

Ziobro będzie konsekwentny?

Wbrew oczekiwaniom posłów Solidarnej Polski premier Mateusz Morawiecki nie zawetował unijnego budżetu. To, patrząc na ostatnie słowa polityków PiS, można wręcz postrzegać w kategoriach zdrady i utraty przez Polskę suwerenności.

– Sądzę, że tutaj można by się zastanawiać, a przynajmniej prokurator generalny powinien się zastanowić, czy jeżeli premier Morawiecki zgadza się na porozumienie, w wyniku którego zagrożona jest polska suwerenność, jak to twierdzi minister sprawiedliwości, to być może należy to połączyć – mówił Mentzen.

Po wtrąceniu redaktora czy minister sprawiedliwości powinien wytoczyć śledztwo przeciw premierowi, kontynuował: Jeżeli chce być konsekwentny to jak najbardziej, ponieważ to są słowa ministra Ziobry, który powiedział, że to porozumienie, rozporządzenie jest zagrożeniem dla polskiej suwerenności.

„Co za bzdury pan tutaj mówi?”

Redaktor Jankowski zapytał czy Sławomir Mentzen ma zamiar się zaszczepić. – Oczywiście, że się nie zaszczepię. Szczepionka w tym momencie jest w ogóle nieprzebadana. Nie zamierzam być jakimś królikiem doświadczalnym – odparł.

– Jeżeli ktoś inny chce, żeby przeprowadzać na nim eksperymenty, to proszę, droga wolna. Jeżeli spojrzę na statystyki, to wy w tym momencie dla osoby w moim wieku przy moim stanie zdrowia zachorowanie koronawirusa jest na prawdopodobnie bezpieczniejsze niż zaszczepienie się na koronawirusa – kontynuował.

– W związku z czym liczyć umiem, szczepić się nie będę – dodawał. Odpowiedział mu poseł Lewicy Andrzej Szejna, który stwierdził, że gdy Mentzen się nie zaszczepi i będzie nosicielem wirusa i zarazi starszą osobę, która umrze i będzie „czymś na kształt mordercy”.

– A pan wejdzie do samochodu i i jest pan potencjalnym mordercą, bo może pan kogoś przejechać. To co za bzdury pan tutaj mówi? – odpowiedział Mentzen.