NIEOFICJALNIE: Donald Trump ułaskawi założyciela WikiLeaks Juliana Assange

– Mam wielką nadzieję, że to prawda. Sprawa przeciwko Assange opiera się na teorii prawnej, która kryminalizowała pracę każdego dziennikarza, zarówno w kraju, jak i za granicą – komentuje Edward Snowden.

I very much hope this is true. The case against Assange is based on a legal theory that would criminalize the work of every journalist, both at home and abroad. https://t.co/A667OXoWq7

— Edward Snowden (@Snowden) December 14, 2020