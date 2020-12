Proteza ręki z Cyberpunk 2077. CD Projekt i Microsoft ufundowali robotyczną rękę dla potrzebującego [VIDEO]

Robotyczna ręka Keanu Reevesa została stworzona przez Limbitless Solutions. Dzięki protezie z Cyberpunk 2077 pacjent będzie mógł zapomnieć o swojej niepełnosprawności.

CD Projekt, Microsoft i Limbitless Solutions przygotowali niesamowity prezent dla potrzebującego pacjenta. To robotyczna ręka, proteza na wzór tej jaką ma Johnny Silverhand w grze Cyberpunk 2077.

– Dzięki specjalnym przyssawkom przechwytującym sygnały wysyłane z mózgu do mięśni, posiadacz protezy może zginać mechaniczne palce, chwytać lekkie rzeczy oraz gestykulować – opisuje mechaniczną rękę portal Spidersweb.pl.

Limbitless Solutions to organizacja non profit zajmująca się drukiem 3D unikalnych wizualnie protez. Organizacja zajmuje się przede wszystkim protezami dla dzieci i młodzieży, dla których to problem niepełnosprawności jest bolesny i szczególnie trudny do akceptacji.

Jednak ręka Silverhand jest przeznaczona dla dorosłego pacjenta. Ręka nie jest na sprzedaż – kilka egzemplarzy trafi bezpośrednio bezpośrednio do klinik i szpitali na terenie Stanów Zjednoczonych.

Protezy mają być oferowane od 2021 roku, za darmo, dorosłym potrzebującym.

Johnny Silverhand grany przez aktora Keanu Reevesa to jeden z głównych bohaterów Cyberpunk 2077. Jest zamordowanym rockmanem, który przeciwstawił się wielkim korporacjom.

W grze rockman pojawia się w głowie naszego bohatera i staje się naszym przewodnikiem i kompanem w podróży.

Limbitless Solutions w przeszłości stworzyło podobną protezę inspirowaną pancerzem Master Chiefa z popularnej gry HALO, protezę inspirowaną League of Legends czy protezę Snake’a z Metal Gear Solid.

Źródło: Spidersweb.pl