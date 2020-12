„Wolnościowiec” Czarnek zaczyna sypać pieniędzmi. Na początek dotacja dla „ważnego” ośrodka w Radomiu

Minister Przemysław Czarnek niedawno zarzekał się, że właściwie to jest wolnościowcem. Na „dowód” tego w iście socjalistycznym stylu zaczął rozdawać pieniądze. Pierwszym beneficjentem będzie uczelnia w Radomiu.

Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny w Radomiu otrzyma subwencję na kwotę 11,5 mln zł. Według Czarnka Radom to ważne miasto na mapie uniwersyteckiej Polski.

Za co takie pieniądze? M.in. dlatego, że są tam kierunki pielęgniarskie i lekarskie. Wiadomo, ogłoszono pandemię, system nie wyrabia, więc teraz państwo polskie będzie ładować dziesiątki milionów w uczelnię w Radomiu.

– Żeby wzmocnić ten kierunek, ale również kierunki lekarskie na innych uniwersytetach będących w nadzorze ministerstwa edukacji i nauki, postanowiliśmy część środków inwestycyjnych przeznaczyć na subwencje, właśnie z przeznaczeniem dla tych uniwersytetów z kierunkami lekarskimi i pielęgniarskimi – argumentuje „wolnościowiec” Czarnek.

Uniwersytet w Radomiu dostanie pieniądze także dlatego, że ma „problemy”. W tym roku akademickim nie było naboru ze względu na negatywną oceny Polskiej Komisji Akredytacyjnej dotyczącą m.in. niedostatków kadrowych i braku prosektorium do nauki anatomii.

– Jestem przekonany, że 11,5 mln zł przyczyni się do tego, że te wszystkie problemy, które zostały zdiagnozowane, będą szybko rozwiązane – zaznaczył Czarnek.

Rozumiecie państwo – są problemy, dajemy 11,5 mln subwencji i Radom, jako ważne miasto na mapie uniwersyteckiej Polski, problemu się pozbędzie.

Nie chodzi już o ten Radom, tylko o sposób działania Czarnka, który określa się mianem „wolnościowca”. Zamiast zastanawiać się nad wielkimi zmianami, które mogą doprowadzić do poprawy jakości edukacji, Czarnek wyciąga z „kieszeni” (tzn. ze środków inwestycyjnych) 11,5 mln i rzuca w formie dotacji. Czyli robi to, co robiono przez ostatnie kilkadziesiąt lat. Nie wiedzieć czemu Czarnek spodziewa się, że tym razem rezultat będzie inny.

A mógłby wprowadzić np. bon edukacyjny. Wtedy to sami studenci płaciliby uczelniom, a te uczelnie musiałyby się o studentów postarać – poprzez rywalizację z innymi ośrodkami edukacyjnymi. Jeśli taki przykładowy Radom przygotowałby najciekawszą ofertę, to wtedy byłby nie tylko „ważnym”, ale nawet „najważniejszym” miastem na mapie uniwersyteckiej. A tak czeka na łaskę ministra. Dał kasę – trwamy dalej. Jak się skończy, to poprosimy o jeszcze.

Tak zaczyna swoją ministerialną przygodę „wolnościowiec” Czarnek. Od dosypywania pieniędzy do zgniłego systemu.