Francuski premier radzi rodakom „zamknięcie się na święta i Nowy Rok”. 55% rodaków uważa go za „niekompetentnego”

15 grudnia premier Jean Castex udzielił wywiadu, w którym zachęcał Francuzów do „zamknięcia się” w domach przed świętami Bożego Narodzenia, zgodnie z propozycją Rady Naukowej. Rada proponuje przejście na „telepracę” lub branie urlopów, by uchronić kraj się przed… trzecią falą koronawirusa.

Tematem nr 1 wywiadu był Covid-19. Jean Castex nie był optymistą, co do szybkiego otwarcia placówek związanych z kulturą oraz barów i restauracji. W ramach walki z pandemią ogłosił też eksperyment zamknięcia szkół w czwartek i piątek przed Bożym Narodzeniem. We Francji obowiązuje też godzina policyjna.

Tymczasem okazuje się, że koronawirus i chaos kierowanych przeciw niemu działań niszczy polityków. Dla 55% Francuzów Jean Castex nie jest „kompetentny”. Jego popularność jest niższa, niż Macrona, co pokazuje, że w czasie pandemii służy prezydentowi jako „zderzak”.

Według sondażu Odoxa-Dentsu Consulting opublikowanego we wtorek 15 grudnia, popularność prezydenta Marcona utrzymuje się na stabilnym poziomie 42% ocen pozytywnych. Castex ma notowania pozytywne na poziomie tylko 37%.

55% uważa, że premier nie jest kompetentny, 65%, że brakuje mu dynamizmu, 73% nie widzi w nim charyzmy, a 72% uważa, że nie ma w polityce przyszłości. Może tu chodzić o perspektywę wyborów prezydenckich i ochronę Macrona przez biorącego na siebie niepopularne działania premiera. Castex zrobił swoje, Castex może odejść?

Źródło: Le Figaro