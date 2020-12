Ludzie wrócili na Majdan w Kijowie

Demonstracja indywidualnych przedsiębiorców m.in. przeciwko planowanym na styczeń zaostrzonym restrykcjom przeciwepidemicznym, które dotkną mały biznes, przerodziła się w starcia.

Demonstrujący zgromadzili się przed budynkiem Rady Najwyższej i siedzibą prezydenta, gdzie odpalili race.

Później przeszli na Majdan Niepodległości. Tam próbowali rozłożyć namioty i zrobić „powtórkę” z obalania władzy. Przeszkodziła im policja, ale w końcu namioty zostały jednak rozstawione.

Ukraińska redakcja Radia Swoboda podaje, że policja użyła wobec zgromadzonych gazu łzawiącego. Policja przekazała z kolei agencji Interfax-Ukraina, że to protestujący używali gazu.

Dodano, że podczas funkcjonariusza uderzono w głowę, wskutek czego stracił przytomność. Około 40 policjantów doznało poparzeń oczu – dodała kijowska policja.

Z kolei media informują o rannym demonstrancie. W centrum zamknięto dwie stacje metra. Demonstrujący zapowiedzieli ze sceny na Majdanie Niepodległości, że nie zamierzają opuścić centrum miasta.

Video of tensions between police and entrepreneurs at Maidan Nezalezhnosti https://t.co/oGq8xUO9zO pic.twitter.com/LYjWmhIcWC via @BonyaMy #Ukraine

— Liveuamap (@Liveuamap) December 15, 2020