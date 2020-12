Minister Zdrowia fantazjuje o „trzeciej fali lockdownu”. „Zamknięte praktycznie wszystko”

Jeszcze nie skończyła się druga fala lockdownu, którego rząd gwoli ścisłości wciąż nie nazywa lockdownem, a minister Adam Niedzielski już fantazjuje o trzeciej.

„Widmo trzeciej fali w Europie skłania kolejny kraj do lockdown’u. Po Litwie i Niemcach, Holandia na 5 tygodni zamyka praktycznie wszystko oprócz sklepów z artykułami pierwszej potrzeby” – pisze na Twitterze, niby to informacyjnie, minister zdrowia Adam Niedzielski.

Do wpisu Niedzielski dołączą odnośnika do artykułu na polsatnews.pl, z którego dowiadujemy się, że „od 13 października władze Holandii ogłosiły częściowy lockdown, w ramach którego zalecana jest praca zdalna; zakazano podróży, ograniczając je jedynie do absolutnie niezbędnych, zakazano też publicznych zgromadzeń. Restauracje i bary pozostają zamknięte, poza sprzedażą na wynos”.

Dlaczego minister pisze takie rzeczy na Twitterze? Ku przestrodze? Czy też może już fantazjuje o trzeciej fali lockdownu, choć jego koledzy z rządu nie chcą nawet wprost przyznać, ze to, co teraz dzieje się w Polsce jest lockdownem.

Polska gospodarka prawdopodobnie nie wytrzyma trzeciego zamrożenia. A ile mogą wytrzymać ludzie? Dla wielu kryzys, który sprowadzili na Polskę rządzący, jest zbyt dużym obciążeniem emocjonalnym.

Poniższy artykuł pokazuje, że lockdown zabija nie tylko biznesy.