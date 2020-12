Pamiętacie jak Sasin zapowiadał rekompensaty za prąd? Nieoficjalnie: żadnych rekompensat nie będzie

Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało z prac legislacyjnych projekt zakładający powszechne rekompensaty za rosnące ceny prądu – informuje portal BiznesAlert.pl. Projekt zapowiadał wicepremier Jacek Sasin.

– Zgodnie ze swoją zapowiedzią mój resort przygotował stosowny projekt ustawy wprowadzający właśnie rekompensaty dla tych, którzy płacą więcej za prąd. Ten projekt został przejęty przez Ministerstwo Klimatu w związku z tym, że cały dział „energia” został przeniesiony do Ministerstwa Klimatu i dzisiaj Ministerstwo Klimatu jest dysponentem tego projektu. Ja namawiałbym rząd i ministra klimatu, żeby ten projekt stał się faktem – tłumaczył we wrześniu w RMF FM Jacek Sasin.

Projekt zakładał, że odbiorcy otrzymaliby rekompensaty za 2020 rok, na początku 2021 roku. O zwroty mogłyby wnioskować osoby, które w 2019 r. nie przekroczyły II progu podatkowego.

Portal BiznesAlert.pl informuje jednak, że Ministerstwo Klimatu i Środowiska wycofało projekt z prac legislacyjnych. „Ruszyły prace nad nowym projektem, tym razem nakierowanym już tylko na pomoc dla najuboższych” – czytamy

„Nowe rozwiązanie ma przede wszystkim umożliwić skorzystanie z dodatku energetycznego jak największej grupie odbiorców w gospodarstwach domowych, która rzeczywiście doświadcza trudności w zaspokajaniu swoich podstawowych potrzeb energetycznych i odczuwa skutki ubóstwa i energetycznego” – zaznacza ministerstwo w oświadczeniu przesłanym BiznesAlert.pl.

To już kolejne podobna sytuacja w najnowszej karierze Jacka Sasina, gdy pomysł firmowany jego twarzą, nie dochodzi do skutku. Młodzież używa nawet w slangu sformułowania „zsasinić coś”. Nietrudno się domyślić, co to oznacza.

Źródło: BinzesAlert.pl