PILNE: Będą odszkodowania za skutki uboczne „bezpiecznych” szczepionek

Minister Michał Dworczyk poinformował na konferencji prasowej, że rząd przewiduje „fundusz kompensacyjny dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne”.

Minister Michał Dworczyk poinformował na konferencji prasowej rządu o planowanym stworzeniu „gunduszu kompensacyjnego dla osób, u których wystąpią niepożądane odczyny poszczepienne”.

– Ten temat znalazł się w bardzo dużej liczbie postulatów – czy jak pierwotnie było to zakładane dochodzenie na drodze cywilnej od Skarbu Państwa pewnych roszczeń, czy też właśnie stworzyć mechanizm na wzór funduszy funkcjonujących w innych krajach i przychyliliśmy się do tych głosów, umieszczając to rozwiązanie w naszej strategii – powiedział minister.

Jak widać rząd nie wyklucza, że po przyjęciu „bezpiecznej” szczepionki mogą wystąpić skutki uboczne.