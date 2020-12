Rzecznik rządu: Ponownego zamknięcia gospodarki wykluczyć nie możemy

Rzecznik rządu PiS, Piotr Müller, w rozmowie z Krzysztofem Ziemcem w „Kwadransie politycznym” TVP1, mówił o możliwości ponownego zamknięcia gospodarki.

– Takiego wariantu [ponownego zamknięcia gospodarki] oczywiście wykluczyć nie możemy, ponieważ jeżeli będą do takiej decyzji zmuszały nas fakty, to trzeba będzie taką decyzję podjąć – mówił w TVP rzecznik rządu PiS, Piotr Müller.

– W tej chwili widzimy, że przez jakiś czas do znacznego zmniejszenia liczby zachorowań, ale jednocześnie teraz zauważymy, że te najbliższe dni mogą zdecydować o tym, czy jednak już nie będzie widać niestety przedbiegów trzeciej fali – powiedział polityk.

– Jeżeli taka sytuacja byłaby widoczna, to oczywiście nie wykluczam, że np. obecne obostrzenia będą musiały być nieco zaostrzone, ale w tej chwili takiej decyzji jeszcze nie ma – stwierdził.

Wciąż nie wiadomo, jak będą wyglądały obostrzenia po Bożym Narodzeniu. Ta kwestia również została poruszona w rozmowie.

– Myślę, że jeżeli chodzi o kwestie związane z tym, co będzie po świętach w szczególności, bo to jest jeszcze kwestia, która nie jest uregulowana wprost rozporządzeniem, to taką decyzję powinniśmy poznać pod koniec tego lub na początku przyszłego tygodnia – mówił dalej rzecznik rządu.

Źródło: TVP