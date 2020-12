Nawrócone na islam dwie „imamki” szukają meczetu do głoszenia kazań

Nowe „imamki” nawróciły się dziesięć lat temu. O ich aktywności zrobiło się głośno we wrześniu 2019 roku.

Zainaugurowały bowiem „postępowe” modły islamskie w formule mieszanej kobiet i mężczyzn.

Są jednak „imamkami bez stałego meczetu”. Panie Anne-Sophie Monsinay i Eva Janadin nie noszą strojów muzułmańskich, bo ich zdaniem nie ma takiego nakazu w Koranie i twierdzą, że chcą wyznawać „postępowy islam”. Spotkały się w 2015 roku i zaczęły do krytyki „dyskryminacji kobiet w przestrzeni meczetu”.

Przeszły na islam w wieku 19 i 21 lat. Przez pewien czas prowadziły swoją działalność w wynajętej wilii, ale jej właściciel musiał ją sprzedać. Dlatego nie mają swojego meczetu, ale meczet wirtualny Sîmorgh, w którym prowadzą modły za pośrednictwem aplikacji wideo Zoom.

Panie rozesłały listy do 40 merów regionu paryskiego z prośbą o przydział budynku. Dostały tylko cztery odpowiedzi (odmowne), co wskazuje, że politycy też nie traktują ich poważnie. Są też „odrzucane” przez innych imamów.

Imamki twierdzą, że mają w swoim stowarzyszeniu 400 wiernych muzułmanów , w „większości rozczarowanych pewną wizją duchowości i brakiem otwartości innych meczetów. Ich „meczet” promuje „równość i integrację”, także „bez dyskryminacji ze względu na orientację seksualną”.

Może i dobrze dla nich, że inni imamowie ne traktują ich poważnie…. Obydwie panie to 2/3 wszystkich imamek we Francji.

France 🇫🇷 Eva et Anne-Sophie, converties, s'autoproclament "Imames" et recherchent une mosquée Converties chacune depuis plus de dix ans, Eva Janadin et Anne-Sophie Monsinay, autoproclamées « Imames » sont désormais à la recherche d’une mosquée pour y diriger la prière. pic.twitter.com/0jZ4mpsl7R

— vaudais toujours (@TFilastin) December 15, 2020