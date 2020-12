Niemcy nie wierzą w unijną walutę? Bank Federalny: 12,4 mld marek nie wymieniono na euro

Mimo upływu lat Niemcy wciąż trzymają starą walutę. Okazuje się, że w posiadaniu obywateli pozostaje 12,4 mld marek, które nie zostały wymienione na euro.

Niemiecka waluta wciąż cieszy się sporym uznaniem. A może Niemcy nie wierzą w przyszłość euro?

Okazuje się, że po 19 latach od wprowadzenia unijnej waluty Niemcy wciąż trzymają miliardy marek. Z danych Niemieckiego Banku Federalnego na koniec listopada, wynika, że Niemcy wciąż mają 12,4 mld marek.

To ekwiwalent 6,34 mld euro. Co więcej, Niemcy cały czas mogą się zgłaszać do wymiany waluty.

Stare banknoty i monety mogą być bezterminowo wymienione w Banku Federalnym. Kurs wymiany pozostaje bez zmian: za 1,95583 marki dostaje sie jedno euro.

Jednak Niemcy z jakiś powodów tego nie robią. W 2020 roku wymieniono zaledwie 53,4 mln marek.

To najmniej w ostatnich latach. Ale to akurat może być efekt pandemii.

– W bieżącym roku mieliśmy niezwykle duży spadek dostaw marek. Może to mieć związek z ograniczeniami wynikającymi z pandemii – powiedział członek zarządu Banku Federalnego Johannes Beermann agencji DPA.

Z powodu restrykcji uchwalonych przez rząd w Berlinie i władze landowe, marki mogą być przekazywane do banku jedynie pocztą

Według Banku Federalnego najwięcej niewymienionych niezwróconych pieniędzy to banknoty o nominale 100 i 1000 marek. Bank wciąż czeka na wymianę 5,79 mld marek w banknotach oraz monet o wartości 6,61 mld marek.

Źródło: Deutsche Welle