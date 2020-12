Niemcy zmieniają zasady w małym ruchu granicznym z Polską

Premier landu Brandenburgia Dietmar Woidke, zapowiedział zmiany w małym ruchu granicznym z Polską. Chodzi o zaostrzenia w związku z sytuacją epidemiczną u naszych sąsiadów. Między innymi, od środy wyjazdy krótsze niż na jedną dobę nie będą już zwolnione z obowiązku 10-dniowej kwarantanny.

Od środy 16 grudnia w Brandenburgii, podobnie jak w całych Niemczech, zaostrzone będą środki ochrony przed zakażeniami koronawirusem. „Sytuacja w Brandenburgii jest dramatyczna” – powiedział Woidke. Stąd też i nowe ograniczenia, które uderzą w ruch przygraniczny.

Pobyty do 24 godzin w ramach tzw. małego ruchu granicznego generalnie nie będą już zwolnione z obowiązku odbycia 10-dniowej kwarantanny. Dotyczy to szczególnie osób, które wyjeżdżają do Polski na zakupy lub by zatankować samochód.

Także sprzedaż materiałów pirotechnicznych zostaje w Brandenburgii zabroniona. Na konferencji prasowej premier Brandenburgii zaznaczył, że dotyczy to również zakazu wwożenia petard kupowanych w Polsce.

Wyjątki dotyczące ruchu granicznego dotyczą osób dojeżdżających do pracy oraz uczniów i studentów. Tutaj kwarantanna nie będzie obowiązkowa. Niemiecki lockdown i praktyczne wyłączenie ruchu nadgranicznego, to cios dla wielu kupców po polskiej stronie granicy.

Źródło: PAP