PILNE! Szczepienia Polaków rozpoczną się jeszcze w tym roku

Koordynator Narodowego Programu Szczepień i szef KPRM Michał Dworczyk zapowiedział, że pierwsze szczepienia mają rozpocząć się jeszcze w grudniu. Zaznaczył jednocześnie, że termin ich rozpoczęcia jest uzależniony od tego, czy producenci wywiążą się ze złożonych obietnic.

Podczas wspólnej konferencji prasowej szefa KPRM, premiera Mateusza Morawieckiego oraz ministra zdrowia Adama Niedzielskiego padło pytanie, czy zapowiadana kampania dotycząca szczepień nie jest spóźniona. Przypomniano bowiem zapowiedź ministra Janusza Kowalskiego z Solidarnej Polski, który oświadczył, że nie zaszczepi się na COVID-19.

– Dzisiaj rusza strona internetowa dedykowana szczepieniom, jutro rusza infolinia. W drugiej połowie grudnia rozpoczyna się szeroka kampania. Najpierw kampania informacyjna, a następnie kampania profrekwencyjna. Wszystkie etapy mamy zaplanowane i staramy się je zsynchronizować z czasem, kiedy szczepionka dojedzie do Polski – oświadczył Dworczyk.

Wyraził również nadzieję, że w kampanię „zaangażuje się bardzo dużo podmiotów i środowisk”. Stwierdził bowiem, że „uzyskanie jak najwyższej liczby osób zaszczepionych powinno być naszym wspólnym celem”.

Odniósł się także do pytania o fundusz kompensacyjny. Koordynator Narodowego Programu Szczepień poinformował również, że 15 stycznia mają ruszyć zapisy na szczepienia.

– Przedstawimy projekt ustawy regulującej ustanowienie tego funduszu w ciągu najbliższych dni. Wtedy będziemy rozmawiali o szczegółach – zaznaczył.

– Natomiast jeśli chodzi o 15 stycznia, czyli przekształcenie infolinii, czy uzyskanie tego drugiego wymiaru, oprócz informacji, na możliwość zapisywania się, mówimy o zdolności operacyjnej do tego rodzaju działań. Jest to związane z budową bardzo złożonego systemu teleinformatycznego, który pozwoli właśnie na możliwość płynnych zapisów w skali całego kraju, za pośrednictwem infolinii. Natomiast to, czy będziemy przyjmować zapisy od 15 stycznia, czy nie jest uzależnione od dostaw szczepionek. O tym mówiliśmy już wielokrotnie, że deklaracje producentów w tym zakresie zmieniały się. Natomiast nasze deklaracje są niezmienne. Gotowość operacyjna – 15 stycznia – podkreślał Dworczyk podczas wspólnej konferencji prasowej z premierem i ministrem zdrowia.

Zapisać się na szczepienie będzie można za pośrednictwem infolinii, strony internetowej, internetowego konta pacjenta lub poprzez osobistą wizytę u lekarza pierwszego kontaktu.

Pierwsze szczepienia jeszcze w tym roku

Słowa o uzależnieniu rozpoczęcia szczepień od wypełnienia przez producenta deklaracji złożonych rządowi padły także podczas wspólnej konferencji prasowej szefa KPRM i prezesa NFZ Filipa Nowaka. Minister Dworczyk i szef Funduszu przedstawiali punkty realizacji Narodowego Programu Szczepień.

– Zakończyliśmy weryfikację po pierwszym etapie planu szczepień. 80 proc. gmin posiada punkty medyczne, w których będzie można realizować szczepienia. Te 80 proc. gmin obejmuje swoim zasięgiem ok. 92 proc. Polaków. I to jest dobra wiadomość – mówił Michał Dworczyk.

Koordynator Narodowego Programu Szczepień zapowiedział, że już niedługo zostanie uruchomiony drugi etap naboru do programu. Rząd zakłada, że łatwy dostęp do szczepionki będzie zagwarantowany jeszcze w tym roku dla wszystkich obywateli.

– Kolejna dobra informacja jest związana z deklaracjami producenta szczepionki, która jako pierwsza trafi do Polski. Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to pierwsze szczepienia rozpoczną się jeszcze w tym roku – zapowiedział Dworczyk.

Do końca stycznia 2021 roku do Polski ma trafić 1 mln 100 tys. szczepionek. Zdaniem szefa KPRM, ta deklaracja się nie zmieniła. Przyspieszeniu może jednak ulec dostarczenie pierwszych specyfików.

Narodowy Program Szczepień został podzielony na etapy – od 0 do 3. W „etapie 0” zaszczepiony ma być personel medyczny, pracownicy DPS-ów i MOPS-ów, a także personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym również w stacjach sanitarno-epidemiologicznych.

W piątek ma ruszyć drugi etap naboru do Narodowego Programu Szczepień. Niedługo uruchomionych ma być też pięć placówek masowych szczepień w dużych miastach powyżej 500 tys. mieszkańców. To w nich ma być realizowany „etap 0”.

Kolejna dobra informacja jest związana z deklaracjami producenta szczepionki, która jako pierwsza trafi do Polski. Jeżeli producent dotrzyma deklaracji, to pierwsze szczepienia rozpoczną się jeszcze w tym roku

Źródła: KPRM/money.pl