PSL zmieniło logo. Dlaczego kod kreskowy?

Prezes PSL Kosiniak-Kamysz informuje – „Witamy pod nazwą Koalicja_PL” i prezentuje nowe logo, który jest… kod kreskowy. To mądre posunięcie, bo ta partia akurat zawsze była na… sprzedaż.

W tej nowej koalicji zawiązanej 16 grudnia są jeszcze „ED-ki”, „Konserwatyści”, a dołączyli „Ślonzoki Razem”. „Wspólnie startujemy z nowym logiem symbolizującym patriotyzm gospodarczym. To nowe otwarcie” – czytamy na Twisterze PSL.

Lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz wyjaśniał, że „nowe logo Koalicji Polskiej jest symbolem kierunku, w którym zmierzamy, w które wpisana jest biało-czerwona flaga symbolizująca nasze zaangażowanie w przedsiębiorczość”. Uznanie biało-czerwonej flagi akurat za symbol „zaangażowania w przedsiębiorczość” to już odkrycie prezesa PSL. Swoją drogą, prosi się od lat, żeby nie łączyć narodowych braw ze znakami graficznymi i napisami.

Kosiniak-Kamysz zapewniał, że „Koalicja Polska to jest nowoczesny patriotyzm, nowoczesny konserwatyzm, to jest nowoczesna Polska, to postawienie na ludzi, którzy tworzą miejsca pracy, którzy dają pracę i tych, którzy ciężko pracują, którzy płacą podatki”. Ale on tak zawsze.

PSL nie pierwszy raz próbuje przestać być związkiem zawodowym osób rozmaitych organizacji żerujących na rolnictwie. Na razie oscyluje na krawędzi progu wyborczego. Kosiniak dodał jednak; „Jesteśmy jedynym środowiskiem na scenie politycznej, które ma zdolność łączenia tak szeroko środowisk, nie tylko politycznych, ale przede wszystkim ludzkich”.

Po odejściu z koalicji ludowców Kukiza z tym łączeniem jest średnio. UED to partia kanapowa, podobnie jak „Konserwatyści” (Jacek Tomczak), a „Ślonzoki” to folklor.

Źródło: PAP