Tom Cruise wyzywa ludzi na planie, a jego fani są zachwyceni. W czasie pandemii można być chamem?

Jak widać w czasie trwania pandemii chamstwo nagradza się oklaskami. O tym przynajmniej świadczy reakcja ludzi na to, jak Tom Cruise zachował się wobec swoich współpracowników na planie Mission: Impossible.

Tom Cruise wściekł się, bo stwierdził, że na planie filmu nie przestrzega się obostrzeń covidowych. Dziś w nocy światło dzienne ujrzał zapis wulgarnej tyrady wygłoszonej przez gwiazdora do jego współpracowników.

– Jeśli jeszcze raz zobaczę, że to robicie, jesteście k…a skończeni – krzyczał aktor. – To samo tyczy się innych osób. Wy też stąd wylecicie. Nigdy więcej tego k…a nie róbcie.

– Dzięki nam Hollywood w ogóle funkcjonuje. Dzięki nam tysiące ludzi mają pracę, pamiętajcie o tym sku…..e! Ludzie tracą p……..e dachy nad głową, bo cała branża jest praktycznie zamknięta. Nie możemy pozwolić, by nasz p…….y film też zamknęli, czy to jasne? Jeśli wciąż będziecie się tak zachowywać, już k….a po was!

Co najdziwniejsze w całej sprawie – internauci nie uważają tych słów za skandaliczne. Co więcej, chwalą aktora za jego chamstwo.

Źródło” „Wirtualna Polska”