Apple wykończy Facebooka? Przerażony Zuckerberg wykupił reklamy w Wall Street Journal

W Wall Street Journal ukazały się „artykuły”, w których przekonuje się, że Facebook pomógł wielu małym przedsiębiorcom poprzez dostarczanie narzędzi do promocji. Okazuje się, że ów „artykuły” to reklamy Facebooka, który szykuje się na batalię z Apple.

I’m pretty certain #Facebook is fighting #Apple to retain access to personal data. #PID #privacy. #fullpagead #wsj pic.twitter.com/029WwaGSs0

— Dave Stangis (@DaveStangis) December 16, 2020