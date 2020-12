Koniec wyjazdów na narty? Rząd zastanawia się nad wprowadzeniem zakazu podróży służbowych

Ostateczna decyzja w tej sprawie zostanie ogłoszona 17 grudnia, co zapowiedział wicepremier i minister rozwoju, pracy i technologii Jarosław Gowin. Gowin zapowiedział też, że będzie nowelizacja Tarczy 6.0.

Pytany przez Onet Gowin, doprecyzował, że to, czy zaraz po świętach Bożego Narodzenia rząd zamierza zaostrzyć niektóre restrykcje i m.in. wprowadzić dodatkowe ograniczenia dotyczące hoteli, handlu i zakazu podróży służbowych, jest „konsultowane na bieżąco”.

„Ważna narada” odbywała się w środę. Jednak o jej wynikach „poinformuje jutro premier Mateusz Morawiecki oraz minister zdrowia” – powiedział Gowin. Zaanonsował więc na czwartek pojawienie się w mediach „modulatora głosu”, czyli ministra Niedzielskiego.

Ewentualny zakaz podróży służbowych może mieć związek z ich „nadużywaniem” do wyjazdów także w innych celach. Często po prostu np. na narty.

Jarosław Gowin byl też pytany o otwarcie restauracji i placówek kultury. Wskazał, że wszędzie w Europie zarówno „branża hotelarska, jak i gastronomiczna są na samym końcu, jeśli chodzi o likwidację obostrzeń”.

Priorytet przy wychodzeniu z lockdownu mają mieć szkoły. Dodał, że jeśli poziom zakażeń będzie porównywalny do obecnego, to „wszystko wskazuje na to, że od 18 stycznia uczniowie najmłodszych klas wrócą do szkół”.

Z kolei tzw. tarcza 6.0 przewiduje pomoc w postaci m.in. zwolnienia ze składek ZUS, która trafi do firm z ok. 40 branż. Tutaj niektóre podmioty mają dodatkowo zostać objęte takimi działaniami.

