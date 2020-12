Nie żyje były senator PO Maciej Grubski. Polityk przegrał z koronawirusem

Zmarł były senator PO Maciej Grubski , który był zakażony Covid19. Tragiczną informację przekazali politycy KO Artur Dunin i Krzysztof Kwiatkowski. Grubski był spędził w Senacie trzy kadencje.

„Wydawało się, że jesteś silnym człowiekiem… wręcz niepokonanym. Niestety, dziś pokonał Cię koronawirus” – napisał senator, Krzysztof Kwiatkowski. Grubski był senatorem VII, VIII i IX kadencji (w latach 2007-19). W ostatnich wyborach nie kandydował.

Grubski zmarł w czwartek o godz. 9 rano. Były polityk od ponad dwóch tygodni zmagał się z koronawirusem, a o swojej walce informował na Facebooku. „Kochani jak ktoś powie że covid to wymysł to proszę kopnąć go w dupę ode mnie. Objawy to dramat, wrogowi nie należy tego życzyć. Najgorsze jest duszenie się” – napisał 2 grudnia.

Przez kolejne dni objawy nie ustępowały, a z 7 na 8 grudnia stan byłego senatora uległ pogorszeniu. „Teraz prawie 4, pierwszy atak duszności po przebudzeniu ok 1 jakoś poszło. Pobudka o 3.20 dramatyczna, nawet żona patrzyła na mnie jak na trupa nie wiedząc co robić. Niewiarygodne nie mogłem zmusić klatki piersiowej do ugięcia się choćby o 1 cm aby zaciągnąć powietrza. Ten tydzień dramat. Człowiek nawet nie chce kłaść się spać bo przebudzenia są okropny” – relacjonował.

Kolejnego dnia jego żona wezwała wezwała pogotowie, a senator, który chwilę wcześniej informował o saturacji tlenu 50 i tętnie 130, trafił do szpitala.

Jak czytamy na stronie internetowej Senatu Maciej Grubski w Senacie VII i VIII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Spraw Zagranicznych. W IX kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Infrastruktury, członkiem komisji: Obrony Narodowej oraz Spraw Zagranicznych i Unii Europejskiej.

W czerwcu 2018 roku usłyszał cztery zarzuty. „W akcie oskarżenia Maciejowi G. zarzucono popełnienie czterech przestępstw. Jedno związane jest z ujawnieniem znajomemu biznesmenowi tajnych informacji o wartym prawie 22 miliony złotych przetargu na sprzęt dla jednostek specjalnych Wojska Polskiego. Pozostałe dotyczą złożenia fałszywych oświadczeń majątkowych” – podał wtedy Dział Prasowy Prokuratury Krajowej. Więcej na ten temat TUTAJ.

Kilka miesięcy później został podpadł partii, ale nie przez wgląd na zarzuty. Polityk został zawieszony w prawach członka PO, po tym jak w wywiadzie dla portalu Sputnik mówił m.in., że jest „pod ogromnym wrażeniem” Władimira Putina i „ma do niego pełen szacunek”. Więcej na ten temat TUTAJ.

Maciej Grubski urodził się 20 sierpnia 1968 r. w Łodzi. Ukończył studia licencjackie w Wyższej Szkole Kupieckiej w Łodzi na kierunku: administracja publiczna.

W latach 1991–96 i od 2001 r. był zatrudniony w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Łodzi. W okresie 1996–98 kierował schroniskiem Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta w Łodzi. W latach 1998–2001 zajmował stanowisko zastępcy dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie Łódzkim. Pracował w III Domu Pomocy Społecznej w Łodzi.

W latach 1994–98 i 2006–07 sprawował mandat radnego Rady Miasta Łodzi, w okresie 2006–07 pełnił funkcję jej przewodniczącego. Do 2018 r. należał do Platformy Obywatelskiej RP.

Źródło: NCzas.com, Wprost.pl, PAP