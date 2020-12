Prof. Horban generuje emocjonalne zapotrzebowanie na szczepionkę. „To jest dyskurs czy żyjemy, czy nie żyjemy”

Generowanie emocjonalnego zapotrzebowania na szczepionkę przeciwko koronawirusowi trwa w najlepsze. Główny doradca premiera ds. walki z mniemaną pandemią prof. Andrzej Horban stwierdził na antenie reżimowej telewizji, że ci, którzy się nie zaszczepią, będą odpowiedzialni za chorobę i śmierć współobywateli.

Horban stwierdził, że jeśli zaszczepi się tylko mały odsetek Polaków, to nadal „będziemy mieli piękną epidemię”.

– My się zaszczepimy, jako pracownicy ochrony zdrowia, chociażby z tej prostej przyczyny, że widzimy jak ta choroba przebiega i jak ciężko część osób choruje, jak się umiera. To jest rzecz oczywista, że większość personelu medycznego się zaszczepi i potraktuje to, jako zrządzenie losu, że może się zaszczepić – przekonywał w TVP Info.

– Tak samo osoby, które są szczególnie narażone na zejście z tego padołu, czyli osoby starsze i osoby, które mają rozliczne schorzenia – dodał.

Zdaniem doradcy premiera, nie ma wyboru czy przyjąć dobrowolną szczepionkę czy też nie.

– Nie widzę dużej alternatywy: szczepić się czy się nie szczepić. To jest dyskurs czy żyjemy czy nie żyjemy. Pewnie, że nie dotyczy to osób bardzo młodych i osób zdrowych, które są z natury rzeczy nieśmiertelne. Przynajmniej tak uważają. I rzeczywiście w przypadku tej infekcji rzadko chorują ciężko, ale za to są rozsadnikami choroby na osoby, które są potencjalnym celem ostatecznego wirusa, czyli ci, którzy będą chorowali ciężko – grzmiał.

– To nie jest tak, że ta szczepionka zabezpiecza w 100 procentach. Wiemy z badań klinicznych, że ten odsetek sięga 95 proc. Zostaje te 5 proc., które nie odpowie, być może więcej w niektórych grupach, zwłaszcza tych, którzy mają kłopot z odpornością. Ale to już jest los tych, którzy nie odpowiedzą, a odpowiedzialność tych, którzy się nie zaszczepią – przestrzegał.

Źródło: TVP Info