„Stan wojenny plus”. Rząd PiS wprowadza narodową kwarantannę i godzinę policyjną

Lockdown, nazywany dla zmylenia przeciwnika tj. narodu narodową kwarantanną, już bez niemal żadnych wyjątków zafunduje nam rząd PiS od 28 grudnia. W noc Sylwestrową obowiązywać będzie godzina policyjna od 19 do 6 rano 1 stycznia.

Zamknięte stoki narciarskie, zakaz przemieszczania się w Sylwestra, ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych i obiektów hotelowych – to zapowiedziane przez rząd dodatkowe ograniczenia, które zaczną obowiązywać od 28 grudnia.

Nowe zasady bezpieczeństwa będą obowiązywały od 28 grudnia 2020 r. do 17 stycznia 2021 r., czyli do końca przerwy szkolnej. W mocy pozostają wszystkie dotychczas obowiązujące restrykcje.

Godzina policyjna plus

W noc sylwestrową z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się.

Wprowadzone to zostanie jednak raczej poprzez rozporządzenie, a więc kompletnie bezprawnie i nie ma się czym przejmować.

– Ale żeby zakazać przemieszczania się w Sylwestra, trzeba by było zmienić ustawę, albo wprowadzić stan klęski żywiołowej. Rozporządzeniem, które wprowadzi taki zakaz można sobie co najwyżej ścianę wytapetować – przypomina Patryk Wachowiec z FOR.

Minister @MZ_GOV_PL @a_niedzielski w #KPRM: W nocy z 31 grudnia 2020 r. na 1 stycznia 2021 r. w godzinach od 19:00 do 6:00 w całym kraju będzie obowiązywał zakaz przemieszczania się. Wyjątkiem będą m. in. niezbędne czynności służbowe oraz inne wskazane w rozporządzeniu. pic.twitter.com/q4L9hGuRpy — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 17, 2020

Zamknięte galerie i hotele

Rząd wprowadza także ponowne ograniczenie funkcjonowania galerii handlowych – otwarte pozostaną m.in. sklepy spożywcze, z książkami i prasą, drogerie, apteki, a także wolnostojące wielkopowierzchniowe sklepy meblowe.

Funkcjonowania hoteli będzie ograniczone – dostępne tylko dla służb mundurowych, medyków, pacjentów szpitali specjalistycznych, ośrodków COS. Wyjątkiem są również hotele pracownicze.

Zdecydowano także o zamknięciu stoków narciarskich. Infrastruktura sportowa będzie dostępna tylko w ramach sportu zawodowego. Wprowadzono też 10-dniową kwarantannę dla przyjeżdżających do Polski transportem zorganizowanym.

Rząd poinformował, że przedłużone zostaną dotychczasowe zasady i ograniczenia.

❗️ Nowe zasady bezpieczeństwa od 28 grudnia do 17 stycznia ❗️ Czytaj więcej ➡️ https://t.co/CYKSsAT0HY pic.twitter.com/Kym425WrSB — Kancelaria Premiera (@PremierRP) December 17, 2020

Źródło: PAP/NCzas