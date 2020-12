Centralny Szpital Psychiatryczny w Sejmie. Tak internauci strollowali posłów

Co ukaże się naszym oczom po wpisaniu w Google Centralny Szpital Psychiatryczny? Okazuje się, że Sejm RP.

Google i jego usługi to system narzędzi połączonych. Ponieważ użytkownicy mogą opisywać i oznaczać różnie miejsca, które następnie wyświetlają się w przeglądarce, to grupa „śmieszków” postanowiła to wykorzystać.

Efektem ich żartu jest nowa lokalizacja Centralnego Szpitalu Psychiatrycznego. Któż mógłby zgadnąć gdzie ów budynek się mieści i jak wygląda.

Otóż po wpisaniu w wyszukiwarce Google „Centralny Szpital Psychiatryczny” pokazuje się budynek Sejmu. Ponadto adres szpitala jest tożsamy z adresem gmachu polskiego parlamentu.

Teraz według informacji Google Maps na Wiejskiej 6 mieści się Centralny Szpital Psychiatryczny. A gmach Sejmu pokazuje się w grafikach Google.

Usługi Google są zwykle przydatne dla użytkowników i małych firm. Pozwalają im być łatwiej dostrzeżonymi u potencjalnych klientów.

Jak widać usługi giganta mają też drugą stronę. A z tej garściami mogą korzystać internetowi żartownisie.

