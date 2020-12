Episkopat apeluje o więcej Mszy w okresie świątecznym

Rada Stała Episkopatu apeluje, by w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych Mszy świętych, zwłaszcza 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia.

W czwartek miały miejsce obrady online Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. Rozmawiano m.in. na tematy związane z pandemią Covid-19.

W związku z decyzją Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów, która udzieliła zgody biskupom diecezjalnym na zezwalanie swoim prezbiterom na celebrowanie czterech Mszy świętych 25 grudnia oraz 1 i 6 stycznia, Rada Stała apeluje, by „w tych kościołach i kaplicach, gdzie byłoby to możliwe, zwiększyć liczbę odprawianych mszy św. w wyżej wymienionych dniach”. „Pozwoliłoby to uczestniczyć w Eucharystii większej liczbie wiernych w tych wyjątkowo ważnych dla katolików świętach” – wyjaśniono.

W trakcie czwartkowych obrad członkowie Rady Stałej KEP podjęli również temat próby podważania autorytetu św. Jana Pawła II, handlu w niedzielę, sytuacji mediów katolickich w Polsce, a także działania Fundacji Solo Dios Basta.

Źródło: PAP