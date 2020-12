Kulesza o kandydacie PiS na RPO: może być upolityczniony, jak Bodnar

Jeżeli zarzuca się Adamowi Bodnarowi upolitycznienie stanowiska RPO, to równym upolitycznieniem może być wybór aktywnego polityka na tę funkcję, to błąd – mówi szef koła Konfederacja Jakub Kulesza odnosząc się do zapowiedź zgłoszenia przez PiS kandydatury Piotra Wawrzyk na Rzecznika Praw Obywatelskich.

Szef klubu PiS Ryszard Terlecki zapowiedział w czwartek, że kandydatem PiS na Rzecznika Praw Obywatelskich będzie wiceszef MSZ Piotr Wawrzyk. Dodał, że kandydatura ta zostanie zgłoszona w najbliższych dniach. „Mamy nadzieję, że uda się uzyskać większość w Senacie” – podkreślił wicemarszałek Sejmu.

– Jako Konfederacja czekamy na zgłoszenie wszystkich możliwych kandydatur, aby na podstawie pełnej puli zgłoszonych kandydatur móc podjąć decyzję o poparciu, bądź nie poparciu poszczególnych zgłoszeń – powiedział Kulesza.

Wyraził jednocześnie wątpliwość, co do upolitycznienia funkcji RPO przez Wawrzyka. – Co do samej kandydatury, zapowiedzianej przez wicemarszałka Terleckiego, to jednym z głównych zarzutów wobec obecnego rzecznika pana Adama Bodnara, było to, że za bardzo upolitycznił tę funkcję. W związku z tym wybieranie na funkcję rzecznika praw obywatelskich aktywnego polityka, obecnie posła, wydaje mi się błędem – stwierdził poseł.

Dopytywany, czy Konfederacja obawia się, że Wawrzyk byłby upolitycznionym rzecznikiem, zaznaczył, że „nie jest to stanowisko całej Konfederacji”.

– Uważam, że jeżeli z jednej strony zarzuca się Adamowi Bodnarowi upolitycznienie stanowiska, to równym upolitycznieniem może być wybór aktywnego polityka na tę funkcję – sprecyzował.

Termin na ponowne zgłaszanie kandydatów na nowego Rzecznika Praw Obywatelskich wyznaczono na 29 grudnia.

Posłowie już dwukrotnie próbowali wybrać następcę Adama Bodnara na nowego RPO; za każdym razem jedyną zgłoszoną (przez kluby KO i Lewicy) kandydatką była mec. Zuzanna Rudzińska-Bluszcz, która cieszy się poparciem ponad tysiąca organizacji pozarządowych. Jej kandydatury w głosowaniu dwukrotnie nie poparło jednak PiS.