Lista lektur roku 2020 według Billa Gatesa. Co czyta założyciel Microsoftu

Bill Gates zaprezentował pięć książek, które w 2020 roku uznał za najciekawsze i poleca ich lekturę. „Pięć dobrych książek na ponury rok” – tak brzmi tytuł artykułu opublikowanego na blogu GatesNotes Billa Gatesa, założyciela Microsoftu. Wyłania się z tego także profil Gatesa, więc ów Top 5 książek warto przytoczyć.

Otwiera go książka „The Colour of Justice: Mass Incarceration and New Racial Segregation” autorstwa Michelle Alexander. „W tym roku starałem się pogłębić swoją wiedzę na tak trudny temat, jak niesprawiedliwość ujawniona przez ruch Black Lives Matter” – rekomenduje pozycję Gates. Już tytuł książki „Kolor sprawiedliwości: masowe więzienia i nowa segregacja. rasizm w Stanach Zjednoczonych” – mówi właściwie wszystko.

Autorką jest Michelle Alexander, antyrasistka, amerykańska prawniczka zajmująca się prawami i amerykańskim systemem więziennictwa, dziennikarka New York Times. Oskarża ona system penitencjarny i wymiar sprawiedliwości o rasizm i kierowanie się w ocenie przestępców kolorem skóry. Jej zdaniem „uciskane mniejszości są przedmiotem zalegalizowanej dyskryminacji w zatrudnieniu, mieszkalnictwie, świadczeniach publicznych i na ławach przysięgłych, tak jak kiedyś ich rodzice, dziadkowie i pradziadkowie”.

Książka wydana już dawno, ale przy okazji aktywności ruchu BLM widocznie zainteresowała Gatesa, który poszerzył sobie poprawnie politycznie horyzonty.

Druga książka polecana przez Billa Gatesa to esej Davida Epsteina „Range – How Generalists Triumph in a Specialized World”. Polski tytuł – „Dlaczego ludzie o szerokich zainteresowaniach wygrywają w wyspecjalizowanym świecie”. Autor bada różnice pomiędzy „generalistami” zainteresowanymi wieloma różnymi dziedzinami, a „specjalistami”, którzy koncentrują się na jednej dyscyplinie. Gates rozpoznaje się wśród „generalistów” – „moja kariera jest bardziej logiką ogólną” – zauważa.

Kolejna pozycja na liście lektur Gatesa to „The Splendid and the Vile” Erika Larsona. Temat: II wojna światowa i kronika wczesnych lat Winstona Churchilla jako brytyjskiego premiera. Według szefa Microsoftu kontekst skupia się na podobnych problemach, do tych które przeżywamy obecnie. Strach i niepokój sprzed 80 lat towarzyszy nam i dzisiaj, chociaż w innej formie.

Na kolejnym miejscu też lekka książka historyczna „The Spy and the Traitor: The Greatest Espionage Story of the Cold War” Bena Macintyre’a. Brytyjski historyk omawia m.in. historię Olega Gordijewskiego, oficera KGB, który przeszedł na stronę brytyjską.

Listę zamyka książka autorstwa dziennikarki Bijal P. Trivedi „Oddech z soli” dotyczącej mukowiscydozy. Kontekst walki naukowców i lekarzy z tą genetyczną i nieuleczaną chorobą jest dla Gatesa ciekawy nie tylko z powodu obecnej pandemii. Akurat w tym przypadku jego fundacja jeszcze w 1999 roku przekazała 20 milionów dolarów na sfinansowanie badań nad terapią mukowiscydozy.