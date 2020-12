Minister Dworczyk zdradza kiedy zaczną się szczepienia w Polsce

Minister Michał Dworczyk zdradził w radiowej Jedynce, kiedy mogą rozpocząć się szczepienia na Covid-19 w Polsce.

Według słów ministra szczepienia będą mogły zacząć się jeszcze w tym roku, ale na początku nie będzie to akcja na masową skalę.

– Jeżeli szczepionka zostanie dopuszczona do użytkowania na terenie Unii Europejskiej i jeżeli deklaracje firmy zostaną spełnione, to opierając się znowu też deklaracjach unijnych, wszystkie kraje unijne będą mogły rozpocząć szczepienie 27 grudnia, przy czym będą to pierwsze partie szczepionki i nie będzie to jeszcze masowe szczepienie – mówił Michał Dworczyk w rozmowie z Katarzyną Gójską w radiowej Jedynce.

Minister skrytykował również plany warszawskiego prezydenta co do szczepień w stolicy.

– Nie wiem skąd czerpie pan prezydent Trzaskowski tego rodzaju wiedzę. Ja zresztą następnego dnia, po tym jak on w mediach ogłosił tę informację, że szczepienie pierwszych grup będzie trwało 17 miesięcy, opublikowałem roboczy na razie spis dwustu kilkudziesięciu punktów w Warszawie, w których miesięcznie będzie mogło się szczepić ponad 200 tys. osób, w związku z tym ten czas, o którym mówimy, to jest maksimum trzy miesiące – powiedział minister.

Masowa akcja szczepień w Polsce rozpocznie się prawdopodobnie w styczniu.

Źródło: Polskie Radio