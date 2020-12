Nie żyje Michał Marusik. Były prezes Kongresu Nowej Prawicy miał 69 lat. „Człowiek ideowej prawicy”

„Dziś zmarł Pan Michał Marusik, poseł do Parlamentu Europejskiego w latach 2014-2019, prezes Kongresu Nowej Prawicy, w latach 80′ uczestnik strajków w Rafinerii Gdańskiej, człowiek ideowej prawicy” – czytamy.

„Dziękuję, za te godziny rozmów o sprawach politycznych, gospodarczych, ideowych gdy byłem Pana asystentem” – napisał gdański radny Prawa i Sprawiedliwości Przemysław Majewski.

„Dobry człowiek. Polityk, który pełnił swe funkcje w duchu służby. Altruista z poświęceniem oddający swoje talenty dla narodowej wspólnoty” – wspominał zmarłego prezes Ordo Iuris Jerzy Kwaśniewski.

— Jerzy Kwaśniewski (@jerzKwasniewski) December 18, 2020