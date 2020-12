Pierwsze takie satelity na świecie. Włosi zbudowali system pozwalający śledzić zdarzenia odległe od siebie o setki kilometrów

Włosi są gotowi do umieszczenia na orbicie kolejnych satelitów nowej generacji. Pierwszy taki system w świecie ma pozwolić na śledzenie zdarzeń na Ziemi odległych od siebie o setki kilometrów i pomóc koordynować akcje ratunkowe, czy zapobiegać katastrofom.

Włoska Agencja Kosmiczna i MON wraz z Grupą Leonardo uruchamiają program COSMO-SkyMed Second Generation, który pozwoli na wyjątkową, radarową obserwację Ziemi. Urządzenia z Grupy Leonardo i joint venture Thales Alenia Space i Telespazio mają zmienić system obserwowania planety i pozwolić na monitorowanie zjawisk ziemskich w każdych warunkach pogodowych. System COSMO-SkyMed to pierwszy system satelitarny SAR na świecie zdolny do jednoczesnego pozyskiwania dwóch obrazów z dwóch obszarów oddalonych od siebie o setki kilometrów, a tym samym do obsłużenia dwóch żądań, które byłyby sprzeczne w przypadku jakiegokolwiek innego systemu satelitarnego.

Obrazy z systemu COSMO-SkyMed są wykorzystywane dla wspierania mieszkańców dotkniętych skutkami takich klęsk żywiołowych jak trzęsienia ziemi i pożary. Jest wykorzystywany do monitorowania dziedzictwa kulturowego choćby w czasie konfliktów zbrojnych, jak w przypadku działań ISI na Bliskim Wschodzie .kiedy niszczono zabytki dawnych cywilizacji.

System ma pozwalać tez na monitorowanie infrastruktury krytycznej i zjawisk natury, jak choćby ruchy lodowców, czy zasięgi burz w tym piaskowych. Obserwacjami COSMO-SkyMed będą objęte m.in instalacje naftowe i pola roponośne, by reagować na wycieki zwłaszcza na morzach. Specjalny program szykowany jest tez dla potrzeb rolnictwa. Obserwacje z kosmosu mają pomóc w uprawach i hodowli zwierząt. Takie systemy już istnieją, ale nowy pozwala na „obsługę” i obserwacje bez względu na warunki pogodowe na danym miejscu na Ziemii i „pobór” obrazów z miejsc odległych o setki kilometrów.

Pierwszą satelitę nowej generacji wystrzelono w 2019 roku. Teraz dołączą do niej następne uzupełniając cały system. Ma on także śledzić ruch innych obiektów na orbicie ziemskiej i obserwować obiekty kosmiczne.