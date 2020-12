To ogląda wasze dziecko. Cartoon Network uczy, że jest wiele „tożsamości płciowych”

Najpopularniejsza stacja dla dzieci Cartoon Network postanowiła zrobić duży krok w kierunku nowoczesności. Dotychczas telewizja uczyła o problemie rasizmu, teraz zabiera się za „tożsamości płciowe”.

Telewizja wyjaśnia dzieciom, że mogą wybierać swoją tożsamość. Nie muszą ograniczać się do bycia chłopcem i dziewczynką.

Here's to not only normalizing gender pronouns, but respecting them, too 💖 Whether you use he/she/them or something else, we acknowledge and LOVE you! Toolkit 👉 https://t.co/ZbhthybrdC

🎨: Steeeeevn/Instagram#Pronouns #YYAAC #NBJCOnTheMove #LetsGetFree #CartoonNetwork pic.twitter.com/koceQue1aF

— Cartoon Network (@cartoonnetwork) December 14, 2020