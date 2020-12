Wróżbita Niedzielski przewiduje: „Nawet 40 tysięcy zakażeń dziennie”

Minister zdrowia Adam Niedzielski był gościem w programie „Money. To się liczy”. Polityk zabawił się w wróżbitę i przewidywał jak będzie rozwijać się epidemia koronawirusa w Polsce.

Niedzielskiemu jednak bliżej do czarnowidza niż do jasnowidza – przyszłość rysuje się bowiem według niego w ciemnych barwach.

Minister zdrowia zakłada, że jeśli trzecia fala pandemii będzie miała tę samą dynamikę co druga, to pobijemy wszelkie rekordy.

– Może to nas zaprowadzić nawet do 40 tys. wykrytych przypadków dziennie – szacuje Niedzielski.

Przypomnijmy, że rząd, ponoć by nie dopuścić do ziszczenia takich scenariuszy, z zimną krwią zamordował już lwią część polskiej gospodarki. Jeśli to nic nie dało, to jaki sens był to robić?

W programie minister powiedział bezradnie, że liczba zgonów nie spada tak, jak rząd by się spodziewał. Dlatego też władza postawiła na jeszcze większy zamordyzm i wprowadziła totalny lockdown, który, parafrazując Grzegorza Brauna, „dla zmylenia przeciwnika” nazwała „narodową kwarantanną”.

Źródło: money.pl