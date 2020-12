Ciąg dalszy sprawy zabójstwa Pawła Adamowicza. Będzie druga opinia dot. zdrowia mordercy

Jest postanowienia o powołaniu nowych ekspertów, którzy zbadają stan zdrowia psychicznego Stefana W. – mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Pawła Adamowicza.

Prokuratura powoła kolejny, trzeci już, zespół biegłych psychiatrów do sprawy Stefana W. Opinie dwóch poprzednich zespołów różnią się między sobą. O sprawie informuje RMF FM.

Stacja wyjaśnia, że „śledczy podejmują w tym zakresie czynności”. Oznacza to, że niebawem przygotowanie trzeciej opinii powinno zostać zlecone lekarzom.

Śledztwo ws. zamordowanego prezydenta Gdańska przedłużono do 13 kwietnia 2021 r. Przedłużono również areszt dla podejrzanego Stefana W.

Nieoficjalnie, według pierwszych opinii biegłych z Krakowa, Stafan W. został uznany za osobę niepoczytalną. Następnie zlecono kolejna badanie. Grupa psychologów, tym razem z Warszawy i Starogardu Gdańskiego, uznała, że poczytalność Stefana W. była w znacznym stopniu ograniczona.

Według drugiej opinii zabójca Pawła Adamowicza nie miał całkowitej niezdolności do kierowania postępowaniem i rozpoznania znaczenia swoich czynów. Oznaczałoby to, że może trafić do więzienia.

Paweł Adamowicz został zamordowany 13 stycznia 2019 przez mężczyznę, który dostał się na scenę finału WOŚP.

Źródło: RMF FM, wp.pl