Dziewczyna potwór. Chciała być gwiazdą Instagrama. Wycięła matce serce, a potem poszła na randkę [WIDEO]

Do przerażającej zbrodni doszło w Mołdawii. 21-letnia gwiazdka Instagrama Anna Leikovic zamordowała swoją matkę.

Zbrodniarka najpierw dźgnęła ją kuchennym nożem, a potem wciąż żyjącej kobiecie wycięła serce i inne narządy – płuca i jelita.

Zwyrodniała dziewczyna wiedziała jak to zrobić, studiuje bowiem medycynę. Po wszystkim spokojnie wzięła prysznic i poszła na wcześniej umówioną randkę ze swoim chłopakiem.

Mama morderczyni wróciła z Niemiec, gdzie pracowała. Podejrzewała, że jej córka studentka bierze narkotyki i chciała ją skierować na terapię odwykową. To miało rozwścieczyć 21-latkę.

Następnego dnia po zbrodni Leikovic stanęła przed sądem. Na nagraniach z rozprawy widać, jak leży na ławce i czyści paznokcie.

Pytana później przez dziennikarzy, czy zabiła swoją matkę, roześmiała się i odpowiedziała: „Do widzenia”.

Dziewczyna jest jedyna podejrzaną w sprawie. Zatrzymano ją kilka godzin po tragedii. Nie są znane motywy jej czynu. Nie ma jednak wątpliwości, że Anna Likovic jest do cna zdegenerowana, albo poważnie chora psychicznie.

Nie tylko sama zbrodnia jest szokująca, ale także jej zachowanie w sądzie.

