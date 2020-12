Kosiniak-Kamysz: Mogę jechać i zaszczepić prezydenta Dudę

Lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz, zaproponował, że zaszczepi Andrzeja Dudę. Szef PSL pije do wypowiedzi prezydenta z kampanii wyborczej.

W czasie ostatniej kampanii prezydenckiej Andrzej Duda powiedział, że nie szczepił się na grypę „bo nie widział takiej potrzeby”. Prezydent mówił też, że szczepienia na Covid-19 powinny być dobrowolne.

Ostatnimi czasy trwa wielka nagonka na tamtą wypowiedź. W zeszłym tygodniu prof. Krzysztof Simon wspomniał w rozmowie z głową państwa swego dawnego pacjenta innego Dudę, który zmarł z powodu powikłań po grypie.

Teraz do wypowiedzi Andrzeja Dudy przyczepił się Władysław Kosiniak-Kamysz.

– Mogę jechać i zaszczepić pana prezydenta Dudę, bo on miał chyba jakieś wątpliwości do tego i zrobię to naprawdę jak najszybciej się da, żeby tylko nie siali fake newsów, szczególnie rządzący, którzy są odpowiedzialni za te szczepienia – mówił Władysław Kosiniak-Kamysz w TVN24.

Szef ludowców jest z wykształcenia doktorem nauk medycznych.

Źródło: nczas.com, tvn24