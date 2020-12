To już dziś o 12! Międzynarodowy Marsz o Wolność! Tym razem w nowej formie

Już dziś o 12. w Warszawie rusza Międzynarodowy Marsz o wolność. Tym razem happening odbędzie się w nowej formie. „Marsz niewolników” pierwszy raz odbył się w Szwajcarii, następnie w Holandii, a 5 grudnia w Polsce w Poznaniu.

„Spotykamy się 19 grudnia o godzinie 12:00 pod siedzibą Ministerstwa Zdrowia Miodowa w ramach Międzynarodowego Marszu o Wolność. Stop przymusowi szczepień!” – piszą organizatorzy.

Marsz o wolność to „głos przypominający o niezbywalnych prawach w kontrze do polityki rządu krajowego oraz politycznych i finansowych sił globalnych w kwestii epidemii, stosowania niewiarygodnych testów PCR, nieuzasadnionych naukowo obostrzeń oraz bezprawnie stosowanych restrykcji, co prowadzi do paraliżu systemu opieki medycznej, edukacji, rujnuje firmy i gospodarkę, pozbawia ludzi poczucia bezpieczeństwa i środków do życia oraz buduje państwo totalitarne zagrażając zdrowiu i życiu”.

Na czym będzie polegać „nowa forma” czyli tzw. „marsz niewolników”? „Wciel się w rolę jaką zaplanowali dla nas globaliści. Ostrzeż razem z nami innych Polaków. Czy takiej przyszłości chcemy dla siebie i naszych dzieci?” – czytamy na stronie.

Co jest potrzebne? „Niezbędne rekwizyty: biały kombinezon ochronny, biała, najlepiej kartonowa maska mima. Otrzymacie od nas naklejki i inne rekwizyty. Jeśli nie chcesz się przebierać w ten strój, weź ze sobą wydrukowany plakat lub karton z hasłem”.

Organizatorzy przewidzieli również, że po ostatnich doniesieniach o brutalności policji nie każdy będzie miał odwagę pójść w marszu. „A kto boi się bliskich spotkań z policją, niech przyjedzie do Warszawy oznakowanym samochodem” – informują.

Dzisiaj protestują również m.in. Argentyna, Niemcy, Szwajcaria, Włochy, Holandia i Austria.

Jest to ostatnie tego typu wydarzenie w 2020 roku.

Źródło: vaccineappeal.com