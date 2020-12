Wigilia paranoików. Nawet w Święta Bożego Narodzenia prześladuje ich Kaczyński [VIDEO]

Członkowie sekty totalnej opozycji nagrali wigilijną przypowieść, o tym jak zamiast Świętego Mikołaja odwiedzają ich przebierańcy i elf nasłany przez Kaczyńskiego. Szanse, iż spędzą święta w zdrowiu są bardzo małe.

Kilkoro owładniętych obsesją na tle PiS członków sekty „opozycja” nagrało i zamieściło w mediach społecznościowych przypowieść wigilijną, w której dzielą się własnym lękami i zwidami.

Wśród paranoików jest nawet jeden Mecenas, ale nie chce nam się sprawdzać jak się nazywa, a nie jest na tyle dobry, by sobie tym głowę zawracać. Jak przyśle pozew, za obrazę czy co tam, to się dowiemy.

Fabuła jest mniej więcej taka: Państwo Obsesyjni udają dzieci i szykują się na Wigilię. Jedno dziecię przyozdabia choinkę jak umie – papierkiem z napisem konstytucja, drugie skrobie łyżką po talerzu, a Mecenas to nawet puszcza bąka. Czekają na Mikołaja, który jak mówi artysta narrator „prezentów wiezie kupę„.

Autor przypowieści użył słowa „kupa”, bo mu się trafnie rymowało z „du.a”.

W końcu drzwi się otwierają, a tam zamiast Mikołaja stoją przebierańcy – zwidy z różnych prześladujących Obsesyjnych koszmarów i mar. Jeden jako policjant z pałą, drugi w garniturze z nartami (podejrzewamy, że artysta miał na myśli prezydenta Dudę), oczywiście biskup jako przedstawiciel sił ciemności, jakaś kobieta niby sędzia i malutki człowiek w kostiumie Mikołaja.

Narrator mówi, że to elfy, które biją i kopią Obsesyjnych. Ten mały daje im szklaną kulę a z niej wyskakuje Kaczyński i jego oprawcy. Morał jest taki, że „Kaczyński musi odejść”.

Gdyby ktoś szukał ostatecznej odpowiedzi na pytanie dlaczego opozycja ma tak nędzne notowania to to nagranie z niby wigilijną przypowieścią wszystko wyjaśnia. A niby jakie ma mieć skoro są w niej paranoicy, ludzie owładnięci obsesjami, mający zwidy i lęki, a na dodatek infantylni, pozbawieni lekkości dowcipu.

Jak ktoś nawet na choince wiesza sobie kartkę z napisem konstytucja, albo błyskawicę, taką jaką miało Hitlerjugend, to on normalny nie jest.

Obywatelu i Obywatelko, czy chcielibyście by Polska współrządził ktoś kto ma takie omamy i spędza Święta Bożego Narodzenia w taki sposób?